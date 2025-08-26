עוד על 00

00 Token סֵמֶל

00 Token מחיר (00)

לא רשום

1 00 ל USDמחיר חי:

$0.01488558
$0.01488558$0.01488558
-6.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
00 Token (00) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:04:03 (UTC+8)

00 Token (00) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01546774
$ 0.01546774$ 0.01546774
24 שעות נמוך
$ 0.01610789
$ 0.01610789$ 0.01610789
גבוה 24 שעות

$ 0.01546774
$ 0.01546774$ 0.01546774

$ 0.01610789
$ 0.01610789$ 0.01610789

$ 0.980104
$ 0.980104$ 0.980104

$ 0.01345064
$ 0.01345064$ 0.01345064

-4.26%

-6.48%

-4.96%

-4.96%

00 Token (00) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01484566. במהלך 24 השעות האחרונות, 00 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01546774 לבין שיא של $ 0.01610789, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 00השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.980104, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01345064.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 00 השתנה ב -4.26% במהלך השעה האחרונה, -6.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

00 Token (00) מידע שוק

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

--
----

$ 15.57M
$ 15.57M$ 15.57M

232.69M
232.69M 232.69M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 00 Token הוא $ 3.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 00 הוא 232.69M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.57M.

00 Token (00) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 00 Tokenל USDהיה $ -0.00103014968930132.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של00 Token ל USDהיה . $ -0.0021840356.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של00 Token ל USDהיה $ +0.0001865030.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 00 Tokenל USDהיה $ -0.00427276667767933.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00103014968930132-6.48%
30 ימים$ -0.0021840356-14.71%
60 ימים$ +0.0001865030+1.26%
90 ימים$ -0.00427276667767933-22.34%

מה זה00 Token (00)

P00LS is the leading community-first platform for creator cryptocurrencies. Traditional spheres of influence — from Hollywood to Wall Street and Silicon Valley — are converging more now than ever before, forming a new marketplace with creators, brands and their audiences at the center. A cultural revolution is underway, and it’s being led by the world’s creative class. To help build their ecosystems in this new world, P00LS empowers creators and brands to launch their own social tokens and distribute them to their communities. These tokens become the currencies for their respective ecosystems, providing audiences and consumers with exclusive access and more meaningful connections to their favorite brands and creators. With P00LS — the premier tool for accessing creator value — money is no longer the only currency. What is 00? The $00 token is the heart of the zerozero marketplace, powering all of your favorite creator coins. All creator tokens can be purchased and sold on the zerozero marketplace against $00. The $00 token is the master key to all creators and brands on P00LS. $00 isn’t just an entry ticket, but a stake in the ecosystem of all creator coins. The $00 community will have a role in shaping how brand and creator ecosystems develop and grow. The $00 token is a governance token, giving any holder voting rights within the zerozero marketplace, as well as access to the treasury of creator coins. Think of $00 as the center of mass for the creator coin galaxy. Use it to enter the solar system of every brand and creator on P00LS. The $00 token is an ERC-20 token minted on the Ethereum blockchain that works as a governance and access token for the zerozero DAO and its ecosystem.

00 Token (00) משאב

האתר הרשמי

00 Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 00 Token (00) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 00 Token (00) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 00 Token.

בדוק את 00 Token תחזית המחיר עכשיו‏!

00 למטבעות מקומיים

00 Token (00) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 00 Token (00) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 00 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 00 Token (00)

כמה שווה 00 Token (00) היום?
החי 00המחיר ב USD הוא 0.01484566 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 00 ל USD?
המחיר הנוכחי של 00 ל USD הוא $ 0.01484566. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 00 Token?
שווי השוק של 00 הוא $ 3.62M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 00?
ההיצע במחזור של 00 הוא 232.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 00?
‏‏00 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.980104 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 00?
00 ‏‏רשם מחירATL של 0.01345064 USD.
מהו נפח המסחר של 00?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 00 הוא -- USD.
האם 00 יעלה השנה?
00 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 00 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:04:03 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.