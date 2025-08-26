00 Token (00) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01546774 $ 0.01546774 $ 0.01546774 24 שעות נמוך $ 0.01610789 $ 0.01610789 $ 0.01610789 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01546774$ 0.01546774 $ 0.01546774 גבוה 24 שעות $ 0.01610789$ 0.01610789 $ 0.01610789 שיא כל הזמנים $ 0.980104$ 0.980104 $ 0.980104 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01345064$ 0.01345064 $ 0.01345064 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.26% שינוי מחיר (1D) -6.48% שינוי מחיר (7D) -4.96% שינוי מחיר (7D) -4.96%

00 Token (00) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01484566. במהלך 24 השעות האחרונות, 00 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01546774 לבין שיא של $ 0.01610789, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 00השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.980104, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01345064.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 00 השתנה ב -4.26% במהלך השעה האחרונה, -6.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

00 Token (00) מידע שוק

שווי שוק $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.57M$ 15.57M $ 15.57M אספקת מחזור 232.69M 232.69M 232.69M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 00 Token הוא $ 3.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 00 הוא 232.69M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.57M.