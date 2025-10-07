Informations sur le prix de YES (YES) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 2.61 Haut 24 h $ 2.69 Sommet historique $ 79.93 Prix le plus bas $ 0.03001025 Variation du prix (1 h) +0.23% Changement de prix (1J) +2.05% Variation du prix (7 j) -3.51%

Le prix en temps réel de YES (YES) est de $2.69. Au cours des dernières 24 heures, YES a évolué entre un minimum de $ 2.61 et un maximum de $ 2.69, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YES est $ 79.93, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03001025.

En termes de performance à court terme, YES a évolué de +0.23% au cours de la dernière heure, +2.05% sur 24 heures et de -3.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour YES (YES)

Capitalisation boursière $ 195.74K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 261.80K Offre en circulation 72.98K Offre totale 97,606.55530584959

La capitalisation boursière actuelle de YES est de $ 195.74K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YES est de 72.98K, avec une offre totale de 97606.55530584959. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 261.80K.