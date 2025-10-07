Informations sur le prix de Oxen (OXEN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 2.37$ 2.37 $ 2.37 Prix le plus bas $ 0.01719723$ 0.01719723 $ 0.01719723 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de Oxen (OXEN) est de $0.01739379. Au cours des dernières 24 heures, OXEN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OXEN est $ 2.37, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01719723.

En termes de performance à court terme, OXEN a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Oxen (OXEN)

Capitalisation boursière $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Offre en circulation 70.40M 70.40M 70.40M Offre totale 70,399,353.0 70,399,353.0 70,399,353.0

La capitalisation boursière actuelle de Oxen est de $ 1.22M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OXEN est de 70.40M, avec une offre totale de 70399353.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.22M.