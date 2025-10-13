Informations sur le prix de KAT (KAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00358204$ 0.00358204 $ 0.00358204 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) +9.33% Variation du prix (7 j) -16.73% Variation du prix (7 j) -16.73%

Le prix en temps réel de KAT (KAT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KAT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KAT est $ 0.00358204, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KAT a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, +9.33% sur 24 heures et de -16.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KAT (KAT)

Capitalisation boursière $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K Offre en circulation 500.00M 500.00M 500.00M Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de KAT est de $ 13.62K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KAT est de 500.00M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.62K.