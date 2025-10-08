Informations sur le prix de H2O (H2O) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 20.37 $ 20.37 $ 20.37 Bas 24 h $ 21.8 $ 21.8 $ 21.8 Haut 24 h Bas 24 h $ 20.37$ 20.37 $ 20.37 Haut 24 h $ 21.8$ 21.8 $ 21.8 Sommet historique $ 23.24$ 23.24 $ 23.24 Prix le plus bas $ 18.54$ 18.54 $ 18.54 Variation du prix (1 h) +2.30% Changement de prix (1J) -1.59% Variation du prix (7 j) +9.22% Variation du prix (7 j) +9.22%

Le prix en temps réel de H2O (H2O) est de $21.4. Au cours des dernières 24 heures, H2O a évolué entre un minimum de $ 20.37 et un maximum de $ 21.8, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de H2O est $ 23.24, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 18.54.

En termes de performance à court terme, H2O a évolué de +2.30% au cours de la dernière heure, -1.59% sur 24 heures et de +9.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour H2O (H2O)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.81M$ 50.81M $ 50.81M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 2,374,018.0 2,374,018.0 2,374,018.0

La capitalisation boursière actuelle de H2O est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 3.97M. L'offre en circulation de H2O est de 0.00, avec une offre totale de 2374018.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.81M.