Informations sur le prix de EOS (EOS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.399508 $ 0.399508 $ 0.399508 Bas 24 h $ 0.413625 $ 0.413625 $ 0.413625 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.399508$ 0.399508 $ 0.399508 Haut 24 h $ 0.413625$ 0.413625 $ 0.413625 Sommet historique $ 22.71$ 22.71 $ 22.71 Prix le plus bas $ 0.381043$ 0.381043 $ 0.381043 Variation du prix (1 h) -0.12% Changement de prix (1J) +1.53% Variation du prix (7 j) +2.59% Variation du prix (7 j) +2.59%

Le prix en temps réel de EOS (EOS) est de $0.411309. Au cours des dernières 24 heures, EOS a évolué entre un minimum de $ 0.399508 et un maximum de $ 0.413625, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EOS est $ 22.71, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.381043.

En termes de performance à court terme, EOS a évolué de -0.12% au cours de la dernière heure, +1.53% sur 24 heures et de +2.59% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour EOS (EOS)

Capitalisation boursière $ 268.32M$ 268.32M $ 268.32M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 863.42M$ 863.42M $ 863.42M Offre en circulation 652.62M 652.62M 652.62M Offre totale 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de EOS est de $ 268.32M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EOS est de 652.62M, avec une offre totale de 2100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 863.42M.