Le prix en temps réel de birb est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de BIRB à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix BIRB facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de birb est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de BIRB à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix BIRB facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur BIRB

Informations sur le prix de BIRB

Site officiel de BIRB

Tokenomics de BIRB

Prévisions de prix de BIRB

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de birb

Prix de birb (BIRB)

Non listé

Prix en temps réel : 1 BIRB à USD

$0.00015257
$0.00015257$0.00015257
+3.90%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de birb (BIRB) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:05:43 (UTC+8)

Informations sur le prix de birb (BIRB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131072
$ 0.00131072$ 0.00131072

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+4.24%

+13.79%

+13.79%

Le prix en temps réel de birb (BIRB) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BIRB a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BIRB est $ 0.00131072, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BIRB a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, +4.24% sur 24 heures et de +13.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour birb (BIRB)

$ 152.35K
$ 152.35K$ 152.35K

--
----

$ 152.35K
$ 152.35K$ 152.35K

998.59M
998.59M 998.59M

998,586,925.0
998,586,925.0 998,586,925.0

La capitalisation boursière actuelle de birb est de $ 152.35K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BIRB est de 998.59M, avec une offre totale de 998586925.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 152.35K.

Historique du prix de birb (BIRB) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de birb en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de birb en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de birb en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de birb en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+4.24%
30 jours$ 0+18.42%
60 jours$ 0+26.38%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que birb (BIRB)

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de birb (BIRB)

Site officiel

Prévision de prix de birb (USD)

Combien vaudra birb (BIRB) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs birb (BIRB) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour birb.

Consultez la prévision de prix de birb maintenant !

BIRB en devises locales

Tokenomics de birb (BIRB)

Comprendre la tokenomics de birb (BIRB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BIRB !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur birb (BIRB)

Combien vaut birb (BIRB) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BIRB en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BIRB à USD ?
Le prix actuel de BIRB en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de birb ?
La capitalisation boursière de BIRB est de $ 152.35K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BIRB ?
L'offre en circulation de BIRB est de 998.59M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BIRB ?
BIRB a atteint un prix ATH de 0.00131072 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BIRB ?
BIRB a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de BIRB ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BIRB est de -- USD.
Est-ce que BIRB va augmenter cette année ?
BIRB pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BIRB pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:05:43 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur birb (BIRB)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.