Informations sur le prix de birb (BIRB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00131072$ 0.00131072 $ 0.00131072 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) +4.24% Variation du prix (7 j) +13.79% Variation du prix (7 j) +13.79%

Le prix en temps réel de birb (BIRB) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BIRB a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BIRB est $ 0.00131072, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BIRB a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, +4.24% sur 24 heures et de +13.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour birb (BIRB)

Capitalisation boursière $ 152.35K$ 152.35K $ 152.35K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 152.35K$ 152.35K $ 152.35K Offre en circulation 998.59M 998.59M 998.59M Offre totale 998,586,925.0 998,586,925.0 998,586,925.0

La capitalisation boursière actuelle de birb est de $ 152.35K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BIRB est de 998.59M, avec une offre totale de 998586925.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 152.35K.