Informations sur le prix de Artem (ARTEM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00215286 Haut 24 h $ 0.00221706 Sommet historique $ 0.101077 Prix le plus bas $ 0.00101022 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +2.56% Variation du prix (7 j) +11.21%

Le prix en temps réel de Artem (ARTEM) est de $0.0022161. Au cours des dernières 24 heures, ARTEM a évolué entre un minimum de $ 0.00215286 et un maximum de $ 0.00221706, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ARTEM est $ 0.101077, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00101022.

En termes de performance à court terme, ARTEM a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, +2.56% sur 24 heures et de +11.21% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Artem (ARTEM)

Capitalisation boursière $ 884.68K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.22M Offre en circulation 399.21M Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Artem est de $ 884.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ARTEM est de 399.21M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.22M.