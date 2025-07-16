Qui devrait devenir un trader sur MEXC Copy Trade ?

Le système de Copy Trading de MEXC offre aux traders professionnels et aux suiveurs ordinaires des fonctions de trading à la fois simples et professionnelles. Les suiveurs peuvent facilement copier les traders professionnels, et lorsque ces derniers initient des transactions, le système réplique la même stratégie pour leurs suiveurs. En retour, les traders peuvent percevoir une part des bénéfices réalisés par leurs suiveurs.





Si vous possédez une expérience approfondie du trading, une méthode unique et une grande précision dans l'analyse du marché, vous êtes invité à suivre les étapes du Guide du débutant en Copy Trading (Trader) pour postuler en tant que trader.





Conditions requises avant de postuler :





① Détenir une stratégie de trading mature et professionnelle

Que vous soyez un trader de tendance ou un trader à court terme, vous devez disposer d'une stratégie de trading mature et professionnelle. Votre style de trading, qu'il soit agressif ou conservateur, votre manière d'évaluer les tendances du marché, l'utilisation d'indicateurs techniques ou d'une analyse complète du volume et des prix, la définition de vos points d'entrée, l'ajout ou la réduction de positions, ainsi que vos points de sortie — tous ces éléments doivent constituer une stratégie de trading complète et reproductible.





② Avoir un excellent historique de trading

Que vous soyez un trader de tendance ou un trader à court terme, vous devez avoir une stratégie bien établie et reproductible. Votre style de trading, qu'il soit agressif ou conservateur, votre méthode d'évaluation des tendances du marché, l'utilisation des indicateurs techniques, l'analyse volume-prix, ainsi que la gestion des points d'entrée, des ajouts de position, des réductions et des sorties doivent être clairement définis.





③ Mettre en place une gestion des risques stricte

Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa liquidité élevée et sa volatilité importante. Face aux fluctuations soudaines, un trader expérimenté doit disposer d'une stratégie efficace de gestion des risques, notamment en définissant des niveaux de Take-Profit (TP) et de Stop-Loss (SL) adaptés. Sans une gestion rigoureuse des risques, des pertes importantes, voire une liquidation, peuvent survenir lors d'événements imprévus (« cygnes noirs »).





④ Comprendre la mission, la vision et les valeurs de MEXC

En novembre 2022, MEXC a procédé à une mise à jour de sa marque, passant du vert forêt au bleu océan, qui symbolise la sécurité, la professionnalisation, l'ouverture et l'inclusivité, ainsi que l'exploration du futur.

Sécurité et professionnalisme : audits de sécurité, gestion des risques et protection des fonds.

Ouverture et inclusivité : présence dans plus de 170 pays, avec une communauté mondiale.

Exploration et innovation : MEXC explore les actifs les plus prometteurs de l'écosystème Web3.





⑤ Être familier avec les valeurs de la marque MEXC

Depuis sa création en 2018, MEXC s'est distingué par sa capacité à découvrir et lister des projets de haute qualité, faisant de lui une étoile montante dans l'industrie des plateformes d'échange de cryptomonnaies. En cinq ans, MEXC a servi plus de 10 millions d'utilisateurs à travers le monde. Tout en connaissant une croissance rapide, MEXC a toujours suivi sa philosophie de service « Les utilisateurs avant tout, évoluer pour vous », offrant ainsi à ses clients une expérience de trading exceptionnelle.





⑥ Restez informé sur les produits de MEXC

MEXC propose une large gamme de produits, une offre commerciale complète et divers événements, notamment le trading au comptant, le trading des contrats à terme, MEXC Savings (permettant de gagner des cryptos grâce à des options d'épargne flexibles et verrouillées), ainsi que des initiatives telles que Launchpad, Kickstarter et M-Day, entre autres. Les copy traders doivent bien connaître les produits de MEXC, exploiter efficacement ses fonctionnalités et promouvoir activement la plateforme de trading MEXC.





⑦ Soyez enthousiaste à l'idée de grandir avec MEXC

Le marché des cryptomonnaies évolue rapidement, avec l'émergence constante de nouveaux concepts. MEXC possède une forte capacité d'apprentissage, lui permettant d'identifier avec précision les tendances du marché, ce qui constitue un avantage concurrentiel majeur. Nous espérons que les copy traders feront preuve de la même curiosité et adaptabilité, afin de suivre l'évolution du marché, saisir les opportunités de trading et progresser tout en apprenant aux côtés de MEXC !