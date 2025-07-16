Les Bitcoin Runes, également appelées protocole Runes, sont un protocole permettant d'émettre des tokens fongibles directement sur le réseau Bitcoin. Le protocole Runes a été proposé par Casey RodarmoLes Bitcoin Runes, également appelées protocole Runes, sont un protocole permettant d'émettre des tokens fongibles directement sur le réseau Bitcoin. Le protocole Runes a été proposé par Casey Rodarmo
Apprentissage/Encyclopédie de la blockchain/Concepts tendance/Qu'est-ce q...oin Runes ?

Qu'est-ce que les Bitcoin Runes ?

16 juillet 2025MEXC
0m
Partager sur
#Basique#Bitcoin#Buzz de l'industrie
Eclipse
ES$0.09892+1.66%
Lagrange
LA$0.32311+9.79%
Gravity
G$0.008137+3.19%
FINANCE
FINANCE$0.001056+6.77%
DeFi
DEFI$0.001301+0.07%

Les Bitcoin Runes, également appelées protocole Runes, sont un protocole permettant d'émettre des tokens fongibles directement sur le réseau Bitcoin. Le protocole Runes a été proposé par Casey Rodarmor, fondateur du protocole Ordinals, en septembre 2023. Il a été officiellement mis en service lors du halving du Bitcoin.

1. Caractéristiques des Bitcoin Runes


1.1 Simplification de la création et de la gestion des tokens. Runes utilise le modèle UTXO pour émettre et gérer les tokens, évitant ainsi l'explosion du nombre d'UTXO causée par les inscriptions et réduisant l'encombrement de la blockchain tout en améliorant l'efficacité globale.

1.2 Réduction de la charge du réseau. En limitant la quantité de données utilisées dans les transactions de tokens, Runes contribue à réduire la congestion du réseau, rendant Bitcoin plus évolutif et convivial.

1.3 Compatibilité avec le Lightning Network. Runes est compatible avec le Lightning Network, permettant des transactions plus rapides et moins coûteuses, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la finance décentralisée (DeFi) sur Bitcoin.

1.4 Destruction automatique des tokens issus de transactions erronées. Runes intègre un mécanisme de destruction automatique des tokens issus de transactions incorrectes, encourageant ainsi une gestion rigoureuse des UTXO.

2. Fonctionnement des Bitcoin Runes


2.1 Inscription. Le processus de création d'une nouvelle Rune passe par une inscription, où le créateur définit des paramètres tels que le nom, le symbole, l'offre totale, l'identifiant, le nombre de décimales, etc., et les enregistre dans l'OP_RETURN output. L'offre de tokens est attribuée à des UTXO spécifiques, servant de référence pour les soldes de tokens Runes. Le protocole permet le pré-minage, mais de nombreux projets choisissent de ne pas en faire usage afin de garantir une distribution équitable.

2.2 Minting. Après inscription, les Runes peuvent être mintées selon une méthode ouverte ou fermée. Le minting ouvert permet à tout utilisateur de créer de nouvelles Runes après l'inscription, tandis que le minting fermé impose des conditions spécifiques, comme une période de minting limitée ou une offre plafonnée.

2.3 Transfert/Transaction. Le transfert de Runes s'effectue via la fonction Edict, qui permet de transférer des tokens d'un propriétaire à un autre. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible d'effectuer des transferts groupés, des airdrops ou encore de rassembler tous les tokens mintés sur un seul compte.

2.4 Destruction. Les Runes peuvent être définitivement retirées de la circulation en les envoyant vers une adresse inutilisable.

3. Différences entre les Bitcoin Runes et les inscriptions


3.1 Relation entre Runes et inscriptions


Le protocole Ordinals, introduit par Casey Rodarmor fin 2022, a permis d'émettre des NFTs sur le réseau Bitcoin sans nécessiter de contrats intelligents.

Sur la base du protocole Ordinals, le développeur Domo a ensuite proposé la norme BRC-20, couramment appelée « inscriptions », pour émettre des tokens fongibles sur le réseau Bitcoin. Ce standard a rapidement gagné en popularité, provoquant un engouement massif sur le marché. Cependant, l'essor des inscriptions a également généré une prolifération d'UTXO inutiles, engorgeant le réseau Bitcoin. Cette situation a suscité des critiques, notamment de la part de Casey Rodarmor.

En réponse à ces problèmes, Casey Rodarmor a introduit en septembre 2023 le protocole Runes, simplifiant la création et la gestion des tokens et réduisant l'impact du standard BRC-20 sur le réseau Bitcoin.

3.2 Différences entre Runes et inscriptions


Runes constitue une amélioration du standard BRC-20 basé sur le protocole Ordinals. D'une certaine manière, Runes peut être considéré comme une version optimisée des inscriptions.

La principale différence réside dans l'emplacement du stockage des données. Runes enregistre les informations dans les données OP_RETURN, tandis que les inscriptions les stockent dans les données witness.

En outre, les différences entre les deux sont indiquées dans le tableau suivant :
Comparaison
Runes
Inscriptions
Basé sur UTXO
Oui
Non
Basé sur Ordinals
Non
Oui
Type de token
Fongible
Fongible
Empreinte on-chain
Minimisée
Élevée
Compatibilité avec le Lightning Network
Oui
Non
Minting public
Pris en charge
Pris en charge

4. Développement de l'écosystème Bitcoin Runes


4.1 Portefeuilles : comme pour les cryptomonnaies classiques, la gestion de Runes nécessite des applications spécifiques. Parmi les portefeuilles compatibles figurent Unisat, Xverse et certains portefeuilles Web3 fournis par des plateformes d'échange.

4.2 Launchpads Runes : ces plateformes facilitent le lancement et la distribution des projets Runes.

4.3 Marchés de trading : des plateformes NFT comme Magic Eden prennent désormais en charge le trading de Runes, facilitant leur adoption par les nouveaux utilisateurs.

4.4 DeFi : l'écosystème Runes explore plusieurs usages en finance décentralisée, notamment le prêt et les ponts inter-chaînes (cross-chain bridges). L'émergence des Runes ouvre ainsi la voie au développement de la DeFi sur Bitcoin.


5. Comment investir dans les Bitcoin Runes ?


Les Bitcoin Runes en sont encore à leurs débuts et leur adoption repose essentiellement sur la spéculation et le trading, comme l'a souligné leur créateur Casey Rodarmor.

Si vous souhaitez investir dans les Bitcoin Runes, vous pouvez les échanger sur des plateformes spécialisées ou utiliser des protocoles de prêt pour générer des intérêts en les mettant en dépôt.

Toutefois, il est important de noter que les Runes dépendent fortement du sentiment du marché. En cas de baisse d'intérêt, vos Runes risquent de perdre leur liquidité et de devenir invendables, entraînant ainsi des pertes d'investissement. Avant d'engager des fonds dans le trading de Runes, assurez-vous d'évaluer les risques associés.

6. Conclusion


L'émergence des Runes a suscité un intérêt accru pour le réseau Bitcoin et introduit de nouveaux cas d'utilisation. Étant encore à leurs débuts, il reste incertain si leur adoption s'étendra à d'autres usages et entraînera des évolutions majeures à l'avenir. Face à l'apparition de nouvelles technologies, il est essentiel de faire preuve de patience et d'observer comment elles contribueront, à terme, à la prospérité de l'écosystème Bitcoin.

Avertissement : ces informations ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation fiscale, juridique, financière ou comptable, ni une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue aucunement un conseil en investissement. Assurez-vous de bien comprendre les risques impliqués et d'agir avec prudence avant d'investir. La plateforme n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.


Articles populaires

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s

Articles connexes

FAQ sur le halving du Bitcoin

FAQ sur le halving du Bitcoin

1. Qui a inventé le Bitcoin ?Le créateur du Bitcoin, connu sous le nom de « Satoshi Nakamoto », demeure inconnu à ce jour, laissant planer le mystère sur son identité. Certains pensent qu'il s'agit d'

Qu'est-ce que Bitlayer (BTR) ? Guide de la solution Layer-2 nouvelle génération pour Bitcoin

Qu'est-ce que Bitlayer (BTR) ? Guide de la solution Layer-2 nouvelle génération pour Bitcoin

Alors que Bitcoin s'est imposé comme le réseau blockchain le plus sécurisé et décentralisé, ses limites en termes de scalabilité et de programmabilité sont de plus en plus évidentes. Bien que le mainn

IA × Blockchain × Data Science : comment Codatta transforme l'économie des données Web3

IA × Blockchain × Data Science : comment Codatta transforme l'économie des données Web3

Dans un contexte de convergence accélérée entre l'intelligence artificielle et la technologie blockchain, Codatta s'impose comme un protocole décentralisé révolutionnaire, conçu pour relever l'un des

Le Bitcoin franchit les 118 000 $ : guide pour trader le BTC en toute sécurité et efficacité sur MEXC

Le Bitcoin franchit les 118 000 $ : guide pour trader le BTC en toute sécurité et efficacité sur MEXC

Le 11 juillet 2025, selon le prix des contrats à terme perpétuels BTCUSDT sur la plateforme de trading MEXC, le prix du Bitcoin a dépassé les 118 000 $, attirant une attention mondiale considérable. C

S'inscrire sur MEXC
Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 10,000 USDT en bonus