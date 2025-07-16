FAQ sur le halving du Bitcoin

Date
Hauteur de bloc
Récompense par bloc après le halving
% de Bitcoins non minés restants
Premier halving
28/11/2012
210,000
25
50%
Deuxième halving
09/07/2016
420,000
12.5
25%
Troisième halving
11/05/2020
630,000
6.25
Quatrième halving
??/04/2024
840,000
3.125
6,3%
