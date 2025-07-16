Restructuration de la finance transfrontalière : explication de l'écosystème du token USD1 et de Unitas Foundation





Alors que la technologie blockchain continue de mûrir et de répondre à des défis économiques concrets, le paysage financier mondial connaît un changement de paradigme. Parmi les solutions émergentes, Unitas Foundation se distingue comme une force pionnière dans le développement des stablecoins unifiés — une approche révolutionnaire des paiements transfrontaliers et de la stabilité monétaire dans les marchés émergents. Unitas est un protocole de stablecoin unifié conçu pour s'adapter à diverses devises des marchés émergents, introduisant un cadre innovant qui fait le lien entre les monnaies fiduciaires traditionnelles et l'écosystème des actifs numériques.





Le token USD1 est lancé par World Liberty Financial (WLFI) , un projet cofondé par la famille Trump et ses proches collaborateurs. L'initiative porte des connotations politiques fortes et reflète l'implication de cercles financiers d'élite. WLFI a été fondé à la mi-2024 et a levé environ 550 millions de dollars en octobre via l'émission de son token natif WLFI, dont la majeure partie des fonds provient d'entités liées à la famille Trump.





Cette analyse approfondie explore le travail novateur de Unitas Foundation dans la technologie des stablecoins , avec un accent particulier sur son token phare, USD1 , ainsi que sur l'impact plus large de son écosystème sur les économies des marchés émergents. Le projet marque une avancée majeure dans le secteur des stablecoins, introduisant de nouveaux mécanismes de surcollatéralisation et d'ancrage monétaire qui pourraient redéfinir la gestion de la finance internationale et des politiques monétaires à l'ère numérique.









Unitas Foundation a été créée en réponse aux limites des solutions de stablecoins existantes, jugées insuffisantes pour répondre efficacement aux besoins des économies des marchés émergents. Son livre blanc, intitulé « Unitas : un protocole décentralisé de stablecoins unitaires libellés en USD, sur-réservés de manière exogène, conçu pour les marchés émergents », a été publié en six langues (anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, coréen et espagnol), témoignant de la volonté du projet d'encourager l'accessibilité et l'adoption à l'échelle mondiale.

Au cœur de la mission de la Foundation se trouve la création d'une nouvelle catégorie d'actifs numériques : les stablecoins unifiés (unitized stablecoins), conçus comme des convertisseurs de valeur efficaces entre le dollar américain et les monnaies locales. L'objectif est de « unifier » 1 USD stablecoin en 1 unité d'une devise locale, offrant ainsi aux utilisateurs de différents pays une plus grande commodité et efficacité dans leurs transactions. Le protocole Unitas agit comme un pont de valeur entre le dollar et d'autres devises, en garantissant que chaque stablecoin Unitas est inconditionnellement échangeable contre des stablecoins en USD.









Bien que les stablecoins traditionnels aient réussi à maintenir une parité avec le dollar américain, leur utilité dans les marchés émergents reste limitée. La volatilité des monnaies locales et l'infrastructure bancaire sous-développée constituent des obstacles majeurs à l'adoption des actifs numériques. Unitas Foundation identifie les défis clés suivants :





Volatilité des devises : les monnaies des marchés émergents subissent souvent d'importantes fluctuations face aux principales devises de réserve, générant de l'incertitude pour les entreprises comme pour les consommateurs.

Accès limité à des solutions de stockage de valeur stable : dans de nombreuses économies émergentes, les citoyens ne disposent pas d'outils fiables pour préserver la valeur de leur patrimoine, ce qui entraîne une érosion de la richesse lors des périodes de dépréciation de la monnaie locale.

Paiements transfrontaliers inefficaces : les systèmes traditionnels de paiements transfrontaliers dans les régions en développement restent lents, coûteux et difficilement accessibles.

Barrières à la participation au DeFi : la complexité liée à l'utilisation de plusieurs stablecoins et à la conversion des devises crée des obstacles importants à l'accès aux services de finance décentralisée (DeFi) pour les utilisateurs des marchés émergents.









Le protocole Unitas opère des stablecoins adossés à des réserves surcollatéralisées externes et indexés sur les devises des marchés émergents. Ces stablecoins visent à libérer le potentiel des économies émergentes en facilitant l'investissement étranger, les paiements transfrontaliers, l'accès aux marchés mondiaux, la participation à la DeFi et la liquidité efficace en USD.





Le protocole introduit des mécanismes avancés pour maintenir l'ancrage des devises grâce à la surcollatéralisation, tout en permettant une conversion fluide entre des stablecoins libellés dans différentes monnaies. Cette approche établit un lien entre les devises locales et l'écosystème mondial d'actifs numériques libellés en USD, en répondant aux principaux défis financiers des marchés émergents.













Au cœur de l'innovation technique de Unitas se trouve sa stratégie de surcollatéralisation. Les stablecoins Unitas sont adossés à des stablecoins en USD tels que USDT, USDC et DAI, avec des ratios de collatéralisation allant de 130 % à 200 %. Ce niveau élevé de surcollatéralisation remplit plusieurs fonctions essentielles :





Ancrage de stabilité (Stability peg) : l'excès de collatéral agit comme une marge de sécurité face à la volatilité du marché, garantissant des taux de change stables, même dans des conditions extrêmes.

Garantie de rachat : la surcollatéralisation assure aux utilisateurs la possibilité de toujours échanger leurs stablecoins unifiés contre les stablecoins en USD sous-jacents, renforçant ainsi la confiance dans le système.

Réduction des risques : le protocole est conçu pour résister aux chocs majeurs du marché sans compromettre la stabilité des stablecoins émis.









Les contrats intelligents vérifient si les prix fournis par les oracles restent dans une plage de tolérance définie et contrôlent les ratios de réserve lorsque certaines contraintes sont déclenchées. Lorsque les utilisateurs dépensent ou rachètent des tokens indexés sur le dollar (USD), le système met à jour les réserves de tokens et dirige les frais vers la cagnotte excédentaire. Les principaux composants de l’architecture du contrat intelligent incluent :





Intégration des prix via oracle : le système s'appuie sur des flux de prix en temps réel pour maintenir des taux de change précis entre les paires de devises, garantissant que les stablecoins unitaires reflètent les conditions actuelles du marché.

Gestion du ratio de réserve : des mécanismes automatisés surveillent et ajustent en continu les ratios de réserve, déclenchant un rééquilibrage si nécessaire afin d'assurer la stabilité du système.

Répartition des frais : les frais de transaction sont collectés et versés dans une cagnotte excédentaire, assurant un modèle économique durable pour l'entretien et le développement du protocole.









Le protocole permet des conversions fluides entre les stablecoins de l'écosystème — qu'il s'agisse de tokens indexés sur le dollar, d'USD1 ou de stablecoins locaux unitaires. Les utilisateurs peuvent spécifier soit le montant à dépenser, soit le montant à recevoir, avec les avantages suivants :





Flexibilité : les utilisateurs peuvent choisir de définir soit le montant à dépenser, soit le montant souhaité à recevoir, ce qui leur offre un meilleur contrôle sur leurs opérations.

Efficacité : les échanges directs évitent les conversions intermédiaires en plusieurs étapes.

Optimisation des coûts : par rapport aux conversions traditionnelles en plusieurs étapes, la structure de frais intégrée permet de réduire significativement les frais de transaction.









Le protocole Unitas adopte une approche de déploiement progressif afin de garantir des tests approfondis et un développement progressif de l'écosystème. Foundation Unitas a annoncé que la Phase 2 du protocole est désormais lancée sur le mainnet, avec l'introduction de fournisseurs d'assurance et de tokens supplémentaires — soulignant l'engagement du projet en faveur d'une croissance responsable et durable.





Phase 1 – Environnement bac à sable : les stablecoins Unitas émis dans cet environnement de test ont permis une évaluation complète des mécanismes fondamentaux sans risque réel.

Phase 2 – Lancement sur le mainnet : l'ajout de fournisseurs d'assurance et l'élargissement de l'offre de tokens marquent la transition du protocole vers une phase de production pleinement opérationnelle.













USD1 est au cœur de l'écosystème Unitas — à la fois un stablecoin autonome et l'élément fondamental du réseau élargi de stablecoins unitaires. USD1, USD91 et USD971 sont les trois premiers tokens émis lors de la phase Bac à sable du protocole. Chaque stablecoin Unitas représente la valeur du dollar américain en équivalent d'une unité de monnaie locale et porte le code du pays correspondant (par exemple : USD91 pour la roupie indienne, USD971 pour le dirham des Émirats arabes unis, et USD1 pour le dollar américain).





Cette convention de nommage transmet intelligemment la fonction de chaque token : USD1 représente 1 unité de valeur en dollar américain, tandis que les autres tokens de l'écosystème (ex. : USD91, USD971) reflètent une valeur équivalente dans des monnaies locales, indexée selon le code pays correspondant.









Le token USD1 s'inscrit dans un cadre économique sophistiqué conçu pour garantir sa stabilité tout en favorisant une utilisation concrète dans divers cas d'usage. Sa proposition de valeur repose sur les caractéristiques clés suivantes :





Adossement en collatéraux : comme tous les stablecoins Unitas, l'USD1 est adossé à un panier diversifié de stablecoins en USD reconnus, tels que USDT, USDC et DAI. Cette diversification favorise la liquidité tout en réduisant le risque lié aux contreparties.

Marge de surcollatéralisation : un ratio de collatéralisation compris entre 130 % et 200 % offre une protection renforcée contre la volatilité du marché et garantit la possibilité de rachat dans toutes les conditions.

Mécanisme de stabilité des prix : les oracles Unitas reflètent en temps réel les taux du marché. Un système de surveillance et d'ajustement continu permet à l'USD1 de maintenir une parité précise avec ses actifs sous-jacents.









L'USD1 est conçu pour prendre en charge une variété d'applications essentielles au sein de l'écosystème des actifs numériques :





Paiements transfrontaliers : USD1 sert de moyen de transfert efficace à l'international, en éliminant les intermédiaires bancaires traditionnels et en réduisant les délais de règlement de plusieurs jours à quelques minutes.

Bridge émergent entre les marchés : il offre une réserve de valeur stable pour les utilisateurs situés dans des régions où les monnaies locales sont volatiles, contribuant à atténuer les risques liés à l'inflation et à la dépréciation monétaire.

Intégration dans la DeFi : en tant que token compatible ERC-20, USD1 s'intègre facilement aux protocoles DeFi existants, permettant l'accès à des services comme le minage de liquidité(liquidity mining) ou le prêt.

Paiements marchands : les entreprises peuvent accepter des paiements en USD1 sans s'exposer à la volatilité des cryptomonnaies, grâce à sa stabilité par rapport au dollar américain.













L'approche de surcollatéralisation adoptée par le protocole Unitas représente une avancée majeure dans la conception des stablecoins. Contrairement aux méthodes traditionnelles reposant sur des ratios de collatéralisation minimaux, Unitas maintient des niveaux de réserve élevés, offrant ainsi une protection à plusieurs niveaux :





Pool de collatéraux multi-actifs : en s'appuyant sur un panier diversifié de stablecoins reconnus tels que USDT, USDC et DAI, le protocole réduit sa dépendance à un seul émetteur tout en maintenant la liquidité sur plusieurs plateformes.

Gestion dynamique des réserves : le système surveille en permanence les ratios de collatéralisation et peut déclencher des opérations de rééquilibrage pour garantir une couverture optimale de l'ensemble des tokens émis.

Résilience aux tests de résistance : un niveau élevé de surcollatéralisation constitue une marge de sécurité capable d'absorber des chocs extrêmes du marché sans compromettre la stabilité des tokens.









Le système d'oracle du protocole constitue une innovation clé, garantissant des taux de change précis entre plusieurs paires de devises, grâce à des fonctionnalités avancées :





Agrégation de données multi-sources : l'oracle agrège les données de prix provenant de multiples sources afin d'assurer leur exactitude et d'éviter toute manipulation.

Mises à jour en temps réel des taux de change : une surveillance continue des prix permet de garantir que toutes les conversions de tokens reflètent les conditions actuelles du marché.

Surveillance des plages de tolérance : le système vérifie que les prix fournis par les oracles restent dans des plages acceptables, empêchant ainsi les transactions susceptibles de compromettre la stabilité du protocole en cas de forte volatilité du marché.









L'introduction de fournisseurs d'assurance à ce stade marque une évolution majeure du cadre de gestion des risques du protocole. Ce système offre les avantages suivants :





Couche de sécurité supplémentaire : la couverture d'assurance apporte aux utilisateurs une protection additionnelle, au-delà du mécanisme existant de surcollatéralisation.

Diversification des risques : les fournisseurs d'assurance contribuent à répartir les risques systémiques entre plusieurs parties, réduisant ainsi l'exposition du protocole aux événements catastrophiques.

Renforcement de la confiance des utilisateurs : la disponibilité d'une couverture d'assurance accroît la confiance des utilisateurs dans la stabilité et la fiabilité du protocole sur le long terme.













Le marché mondial des stablecoins connaît une croissance explosive, avec une capitalisation totale dépassant les 150 milliards de dollars pour l'ensemble des stablecoins existants. Toutefois, ce marché reste largement dominé par des stablecoins indexés sur le dollar américain (tels que USDT et USDC), principalement utilisés dans les économies développées. Cela ouvre d'importantes opportunités pour des protocoles comme Unitas, spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des marchés émergents.









Le protocole Unitas se distingue par plusieurs atouts majeurs :





Accent sur les marchés émergents : alors que la majorité des stablecoins visent les économies développées, Unitas est spécifiquement conçu pour répondre aux défis et aux opportunités propres aux marchés émergents.

Stratégie de surcollatéralisation : contrairement aux stablecoins algorithmiques ou faiblement collatéralisés, Unitas repose sur des exigences de réserve élevées, offrant ainsi une stabilité renforcée.

Prise en charge multi-devises : la capacité du protocole à représenter différentes monnaies locales en fait une solution complète pour les utilisateurs à l'échelle mondiale.

Infrastructure décentralisée : construit sur une infrastructure blockchain décentralisée, le protocole évite les points de défaillance uniques et réduit les risques réglementaires associés aux émetteurs de stablecoins centralisés.













La feuille de route du protocole Unitas prévoit plusieurs évolutions techniques destinées à améliorer les fonctionnalités et l'expérience utilisateur :





Déploiement multi-chain : l'extension d'Ethereum vers d'autres blockchains visera à améliorer l'accessibilité tout en réduisant les frais de transaction.

Système d'oracles amélioré : la mise en place de mécanismes d'oracle plus sophistiqués renforcera la précision des prix et limitera les risques de manipulation.

Intégration de solutions couche 2 (Layer 2) : le déploiement sur des solutions couche 2 (Layer 2) permettra de réduire considérablement les coûts de transaction et d'améliorer l'évolutivité du protocole.









Unitas Foundation et son token USD1 incarnent une évolution majeure dans la conception des stablecoins et l'infrastructure financière dédiée aux marchés émergents. Grâce à son modèle innovant d'unification, sa stratégie de surcollatéralisation élevée et son engagement clair envers les régions sous-desservies, le protocole comble une lacune fondamentale de l'écosystème actuel des actifs numériques.





D'un point de vue marché, le protocole Unitas est idéalement positionné pour répondre à la demande croissante de solutions stablecoin dans les économies émergentes. La volatilité monétaire, l'accès limité aux services bancaires et l'expansion du DeFi renforcent le besoin de protocoles capables de faire le lien entre la finance traditionnelle et la technologie blockchain.





À mesure que le système financier mondial évolue vers une numérisation accrue et une intégration de la blockchain, les protocoles comme Unitas — conçus pour résoudre des problèmes concrets par l'innovation technologique — joueront probablement un rôle de plus en plus central. L'engagement de la Foundation envers les marchés émergents, associé à son approche technique avancée, en fait un acteur clé de la prochaine génération d'infrastructure stablecoin.





Le token USD1 est désormais listé sur MEXC . Rendez-vous dès aujourd'hui sur la plateforme MEXC pour saisir les premières opportunités et vous exposer à ce secteur émergent prometteur.





2) Recherchez « USD1 » dans la barre de recherche et sélectionnez Trading au comptant (Spot)

3) Choisissez le type d'ordre, saisissez le montant et le prix, puis finalisez la transaction





