Apprentissage/Learn/DEX+/FAQ MEXC DEX+

FAQ MEXC DEX+

16 juillet 2025
0m
1. FAQ sur les transferts (dépôts et retraits)


1.1 Y a-t-il des frais de transaction pour les transferts entre CEX et DEX+ ?

Oui. Le transfert d'actifs entre MEXC Exchange (CEX) et DEX+ nécessite une confirmation on-chain, l'enregistrement et le traitement de la transaction. Les utilisateurs doivent payer les frais de réseau correspondants, qui varient en fonction de la congestion du réseau, des conditions du marché et d'autres facteurs.

1.2 Y a-t-il des limites pour les transferts entre CEX et DEX+ ?

Il n'y a pas de limite de transfert. Cependant, lors d'un transfert de CEX vers DEX+, vous devez respecter le montant minimum de retrait imposé par CEX.

1.3 Pourquoi les actifs on-chain et les actifs du compte DEX+ sont-ils incohérents ?

La page des actifs filtre les montants inférieurs à 0,1 USDT.
En raison de problèmes d'analyse sur la blockchain, certains tokens peuvent ne pas afficher d'historique de transfert ou de détails sur les fonds, mais cela n'affecte pas votre solde réel à l'adresse. Aucune de ces situations n'impacte votre solde réel, et vous pouvez toujours voir les quantités disponibles et échanger des tokens dans l'interface de vente d'ordres.

1.4 Que se passe-t-il si je dépose des tokens non pris en charge depuis une source externe ?

Actuellement, nous ne prenons pas en charge le retour ou l'accréditation des tokens non pris en charge. Pour éviter toute perte d'actifs, nous recommandons de déposer uniquement les tokens du réseau principal pris en charge par DEX+.

2. FAQ sur le trading


2.1 Pourquoi les prix du même token sont-ils différents entre le marché au comptant et DEX+ ?

Le marché au comptant et DEX+ utilisent des données de marché différentes. Les prix au comptant proviennent des ordres des utilisateurs sur la plateforme d'échange, reflétant la profondeur du marché, tandis que les prix sur DEX+ sont basés sur les pools de liquidité on-chain. Par conséquent, les prix peuvent varier.

2.2 Pourquoi mon ordre a-t-il échoué ? Plusieurs raisons peuvent expliquer l'échec d'un ordre. Les causes les plus courantes incluent :

Les tokens Honeypot ne peuvent pas être vendus : nous avons ajouté un avertissement pour les tokens Honeypot sur la page. Veuillez faire preuve de prudence lors de vos transactions.
Liquidité nulle : le retrait de fonds du pool ou des actions similaires peuvent entraîner une absence de liquidité, rendant l'échange impossible. MEXC travaille actuellement à l'intégration de davantage de pools de liquidité.
Frais de gaz insuffisants : nous recommandons de conserver suffisamment de tokens du réseau principal dans votre compte pour couvrir les frais de transaction.

2.3 Pourquoi mon ordre a-t-il encore échoué alors que mon solde de tokens natifs du réseau était proche des frais estimés affichés sur la page ?

Nous recommandons de transférer des tokens natifs supplémentaires sur votre adresse DEX+ pour couvrir les frais de gaz. Les raisons possibles d'une insuffisance de gaz malgré votre solde incluent :
  • Congestion de la blockchain : les frais augmentent lors des pics d'activité en raison de la concurrence pour un traitement plus rapide.
  • Volatilité du prix du gaz : les frais de gaz sur des blockchains comme Ethereum et BNB Chain fluctuent rapidement.
  • Transactions complexes : les transactions impliquant des tokens à faible liquidité ou plusieurs contrats intelligents nécessitent plus de calcul et entraînent des frais plus élevés.
  • Mécanisme de protection contre le slippage : certains ordres peuvent consommer du gaz supplémentaire pour garantir leur exécution en conditions volatiles.
  • Interactions multiples : les ordres nécessitant plusieurs étapes (ex. : approbation de token, interaction avec un pool de liquidité) entraînent des frais additionnels à chaque étape.

2.4 Pourquoi y a-t-il une grande différence de prix entre le prix exécuté et le prix de l'ordre pour les ordres TP/SL ou Limit ?

Pour les ordres TP/SL, une fois le prix de déclenchement atteint, le système exécute la transaction au prix du marché en cours. Dans un marché volatil, cela peut entraîner des écarts importants entre le prix de l'ordre et le prix d'exécution. Veuillez faire preuve de prudence avant de trader.

2.5 Quel est le taux des frais sur DEX+ ?

Actuellement, DEX+ applique des frais de 1 % par transaction, réglés à chaque ordre. Les frais sont payés en tokens du réseau principal. Le calcul des frais est le suivant : Montant de la transaction × Taux des frais.

2.6 Quels sont les frais appliqués lors du trading sur DEX+ ?

Frais de gaz : payés aux mineurs ou validateurs des réseaux blockchains (par exemple, Ethereum, chaîne BNB) pour le traitement des transactions et la validation des blocs.
Frais de transaction : actuellement 1 % par transaction sur DEX+.
Frais anti-front-running : versés à des cagnottes privées pour prévenir les attaques sandwich par des bots, ce qui peut parfois ralentir certaines transactions.
Taxe d'achat/vente : prélevée par certains projets pour maintenir la liquidité (par exemple via le staking dans des cagnottes) ou pour des mécanismes anti-dumping.
Autres frais on-chain : tels que les frais d'ouverture de compte, les frais d'approbation, etc.

2.7 Pourquoi ne puis-je pas utiliser la totalité de mes actifs détenus pour placer un ordre ?

En fonction de vos paramètres de gaz, une partie de vos tokens mainnet est réservée pour garantir la réussite de la transaction. Vous pouvez toujours retirer tous vos actifs détenus, sauf les frais réservés encore présents sur votre adresse.

3. FAQ sur les informations des tokens


3.1 Comment vérifier la sécurité d'un token ?

MEXC DEX+ fournit des informations sur les tokens, y compris des alertes de sécurité. Sur la page de trading du token, cliquez sur l'icône en forme de bougie. Sous la section Marchés de la page du graphique en bougies, vous pouvez consulter la note de sécurité du token. Vous pouvez également accéder à des informations plus détaillées sur la page Vérification de sécurité pour vous aider dans vos décisions de trading.


3.2 Comment consulter les informations détaillées d'un token ?

Sur la page de trading DEX+, cliquez sur l'icône en forme de bougie puis sélectionnez Info pour consulter les informations détaillées du token en cours de trading.


3.3 Comment évaluer le potentiel et les risques d'un token grâce aux informations sur le token ?

Avant d'évaluer un token, les utilisateurs doivent d'abord se poser quelques questions de base :
  • Le token dispose-t-il d'une liquidité suffisante ?
  • Le token est-il bien connu et mentionné par le public ?
  • Le token bénéficie-t-il d'un trafic important, par exemple partagé par des personnalités publiques ou de nombreux utilisateurs ?

4. FAQ supplémentaires 


4.1 Puis-je exporter les clés privées de mon compte DEX+ ?

Actuellement, l'export des clés privées du compte DEX+ n'est pas pris en charge. La plateforme utilise un modèle de garde des clés privées afin d'éviter toute perte d'actifs liée à la perte des clés.

4.2 Quels sont les types d'ordres pris en charge par DEX+ ?
DEX+ prend actuellement en charge les types d'ordres suivants : ordre Market, ordre Limit, achat/vente rapide, ordre Limit avancé et vente automatique (TP/SL). Les utilisateurs peuvent choisir le type d'ordre qui correspond le mieux à leurs besoins.


4.3 Est-ce que DEX+ prend en charge les demandes de listing de tokens ?

Malheureusement, le listing manuel des tokens n'est pas pris en charge actuellement. Si le réseau de votre token est supporté par DEX+ et que la plateforme a intégré la cagnotte de liquidité pour ce token, alors celui-ci sera disponible pour le trading sur DEX+.

4.4 Avis de risque sur le trading DEX+

DEX+ offre uniquement des services de trading décentralisé. Il ne garantit aucun profit ni aucune forme de préservation ou de rendement du capital. Toutes les décisions sont prises aux risques et périls de l'utilisateur. Veuillez évaluer soigneusement votre tolérance au risque et vous assurer de bien comprendre le mécanisme du produit ainsi que les risques associés avant de trader.

Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consultation ou tout autre service connexe, et ne constituent pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques impliqués et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.

