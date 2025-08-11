Règles de partage des bénéfices de Copy Trading sur MEXC : explication complète





Le Copy Trading est le processus qui consiste à répliquer les trades d'autres traders, y compris toutes leurs actions de trading.









Si vous avez une solide expérience du trading et souhaitez devenir CopyTrader, consultez le guide « Guide du Copy Trading pour les Lead Traders » pour comprendre le fonctionnement. En tant que trader, vous avez également la possibilité de recevoir des récompenses attrayantes via le partage des bénéfices.













Contrats à terme (Futures), puis cliquez sur Copy Trade pour ouvrir la page de Copy Trading. Connectez-vous au site officiel de MEXC . Accédez à la section, puis cliquez surpour ouvrir la page de Copy Trading.









Sur la page de Copy Trading, cliquez sur > dans la carte de profil pour accéder à Mes Lead Trades.









Sur la page Mes Lead Trades, cliquez sur Statistiques du partage des bénéfices pour consulter votre total cumulé, votre partage estimé et votre ratio de partage. Pour demander une modification de votre ratio, cliquez sur l'icône en forme de crayon.













1) Ouvrez l'application MEXC et connectez-vous. Depuis la page d'accueil, appuyez sur Plus dans le menu d'accès rapide.

2) Dans la catégorie Futures, appuyez sur Copy Trade.

3) Sur la page du Copy Trading, appuyez sur Gestion des transactions Lead Trade.

4) Sur la page Gestion des transactions Lead Trade, appuyez sur Statistiques du partage des bénéfices pour consulter votre total cumulé, votre partage estimé et votre ratio de partage. Pour demander une modification, appuyez sur l'icône en forme de crayon.













Partage de bénéfices total : Calculé chaque jour à 18:00 (UTC+2), sur la base des bénéfices réalisés issus de toutes les positions de Copy Trading entièrement clôturées au cours des 24 dernières heures. Le cycle de règlement s'étend de 18:00 la veille à 18:00 le jour même (UTC+2). Le partage des bénéfices n'est déclenché que si le profit total de l'abonné pendant la période de règlement est supérieur à 0. Après chaque règlement, le total est réinitialisé à 0.





Partage de bénéfices estimé : Montant total estimé à distribuer depuis le dernier règlement, calculé sur la base des bénéfices en attente provenant des abonnés. Le montant effectivement versé dépendra du résultat final du règlement.





Ratio de partage des bénéfices : Le ratio par défaut est de 10 %. Vous pouvez faire une demande de modification de ce ratio, avec une seule demande autorisée par jour. Le résultat de votre demande vous sera communiqué par e-mail, SMS ou notification dans l'interface de la plateforme.









Le partage des bénéfices avec le trader n'est déclenché que si le profit total réalisé provenant de toutes les positions entièrement clôturées par les abonnés est supérieur à 0.

Les positions partiellement clôturées ne sont pas éligibles au partage des bénéfices.

Si un suiveur a encore des positions ouvertes, le règlement est reporté au jour de règlement suivant.

Si un suiveur se désabonne d'un trader, le partage des bénéfices est réglé immédiatement.





3.1 Détails :





Pré-verrouillage : Pour sécuriser les gains du trader, lorsqu'un suiveur clôture entièrement une position avec un profit réalisé supérieur à 0 (depuis le dernier règlement), une partie de ce profit est pré-verrouillée sur un compte intermédiaire système, selon le ratio de partage des bénéfices.





Règlement effectif : Le règlement du partage des bénéfices est effectué chaque jour entre 18:00 et 19:00 (UTC+2), en couvrant les résultats de la veille. Si le profit total réalisé issu de toutes les positions entièrement clôturées depuis le dernier règlement est supérieur à 0, le partage est exécuté.





Formule : Partage effectif du trader = Profit total réalisé de toutes les positions des abonnés × Ratio de partage des bénéfices

S'il y a plusieurs abonnés, le calcul est effectué individuellement, puis les montants sont additionnés.





Remboursement du pré-verrouillage : Remboursement = Montant pré-verrouillé – Partage effectif du trader (tout montant restant après déduction de la part du trader est reversé sur le compte Futures USDT-M du suiveur).





Heure de règlement : Le partage des bénéfices est réglé chaque jour entre 18:00 et 19:00 (UTC+2). En général, tous les règlements sont finalisés avant 19:00.



3.2 Exemple de processus de distribution du P&L réalisé pour les abonnés :

Supposons que l'Utilisateur A suive le Trader B avec un investissement initial de 1 000 USDT. Le Trader B applique un ratio de partage des bénéfices de 10 %.

Jour 1 : L'Utilisateur A réalise un bénéfice de 200 USDT en copiant les transactions du Trader B. Selon l'Accord de partage des bénéfices de 10 %, 20 USDT sont alloués au Trader B. Après la distribution des bénéfices, les actifs de l'Utilisateur A s'élèvent à 1 180 USDT.

Jour 2 : La perte quotidienne est de 150 USDT. Le P&L cumulé depuis la dernière distribution des bénéfices (après le Jour 1) est désormais de -150 USDT. Comme ce chiffre est négatif, aucun partage des bénéfices n'est effectué. Les actifs de l'Utilisateur A tombent alors à 1 030 USDT.

Jour 3 : Un bénéfice de 100 USDT est enregistré. Le P&L cumulé depuis le dernier partage des bénéfices est désormais de -50 USDT (-150 + 100). Étant toujours négatif, aucun partage des bénéfices n'est effectué. Les actifs de l'Utilisateur A passent à 1 130 USDT, ce qui reste inférieur au précédent seuil de référence de 1 180 USDT.

Jour 4 : Un bénéfice de 100 USDT est à nouveau enregistré, portant le P&L cumulé à +50 USDT. Ce chiffre étant désormais positif, une part de 10 %, soit 5 USDT, est attribuée au Trader B. Avant le partage des bénéfices, les actifs de l'Utilisateur A atteignent 1 230 USDT ; après la déduction, les actifs finaux sont de 1 225 USDT.

À partir du Jour 5 : Le partage des bénéfices ne s'applique que lorsque les actifs de l'Utilisateur A dépassent le seuil de référence établi lors du dernier partage des bénéfices (actuellement 1 225 USDT), ce qui signifie que le P&L cumulé depuis le dernier partage doit être positif.

Le processus de distribution des bénéfices est illustré dans le tableau ci-dessous :

Actifs initiaux (USDT) P&L quotidien (USDT) Actifs avant partage (USDT)

Bénéfice net réalisé ? P&L cumulé après partage (USDT)

Part de 10 % pour le Trader B (USDT)

Actifs après partage (USDT)

Jour 1 1 000 +200 1 200 ✅ - -20 1 180 Jour 2 1 180 -150 1 030 ❌ -150 0 1 030 Jour 3 1 030 +100 1 130 ❌ -50 0 1 130 Jour 4 1 130 +100 1 230 ✅ +50 -5 1 225

Résultat : Actifs de l'Utilisateur A = 1 000 (Capital initial) + 250 (P&L réalisé cumulé) – 25 (Montant du partage) = 1 225 USDT.

Le partage des bénéfices n'est déclenché que lorsque les actifs de l'abonné augmentent par rapport au dernier règlement de partage. En d'autres termes, le P&L réalisé cumulé depuis la dernière distribution doit être positif pour qu'un nouveau partage ait lieu. Si les actifs de l'abonné ont diminué pendant cette période (P&L cumulé négatif), aucune part n'est versée au Trader.

Remarques : Les calculs ci-dessus sont fournis à titre d'exemple uniquement. Tous les types de frais liés au trading ont été exclus.

Le partage des bénéfices n'est effectué que si l'abonné n'a aucune position ouverte (c'est-à-dire a totalement clôturé ses positions) liée au Trader au moment du règlement. Le partage des bénéfices est réglé chaque jour entre 18:00 et 19:00 (UTC+2). En général, tous les règlements sont finalisés avant 19:00.









Partage des bénéfices estimé = Somme des bénéfices en attente provenant des abonnés





Pour les traders ayant plusieurs abonnés, le profit en attente de chaque abonné est calculé individuellement, puis additionné.





L'estimation du profit est mise à jour toutes les 5 minutes. Elle est fournie à titre indicatif uniquement : le montant final réglé peut différer de l'estimation.





Exemple :





Le trader A (ratio de partage des bénéfices : 10 %) a un abonné, B. Un jour donné, le trader A ouvre deux positions de Copy Trading, que l'abonné B copie. Plus tard, l'abonné B clôture entièrement l'une des positions, tandis que l'autre reste ouverte.





La position clôturée par B affiche un profit réalisé de 100 USDT. Partage de bénéfices en attente = 100 × 10 % = 10 USDT





Partage de bénéfices estimé du trader A = 10 USDT



