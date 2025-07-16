Comment choisir un Trader pour le Copy Trading





Le Copy Trading est une méthode d’investissement qui consiste à reproduire automatiquement les opérations de traders expérimentés. Choisir un trader performant est essentiel pour réussir dans le copy trading.













Ne vous laissez pas uniquement séduire par des gains élevés à court terme lorsque vous évaluez un Trader. Ce sont les rendements stables et réguliers sur le long terme qui témoignent vraiment de son expertise. Des profits rapides peuvent parfois être le résultat de la volatilité du marché ou simplement de la chance, alors qu’une performance constante dans la durée est un meilleur reflet des compétences réelles du Trader.





MEXC propose des indicateurs de performance complets avec le P&L sur 7 jours et sur 180 jours, le retour sur investissement (ROI) ainsi que les taux de réussite. Ces indicateurs vous aident à prendre des décisions éclairées pour choisir les Traders à suivre.









Sur la page Détails du Trader, vous pouvez examiner des données clés telles que la fréquence de trading et le Ratio du P&L pour vérifier si le style du Trader correspond à vos préférences d’investissement.









Fréquence de trading : il s’agit du nombre moyen de trades qu’un Trader réalise chaque semaine sur une période donnée. Certains privilégient des opérations rapides et fréquentes à court terme, tandis que d’autres misent sur des stratégies à moyen ou long terme. Choisissez un style de trading qui correspond à votre tolérance au risque et à vos objectifs personnels.





Ratio du P&L : ce ratio compare les gains totaux aux pertes totales. Un taux de réussite élevé ne garantit pas forcément une rentabilité globale. Il est important de considérer la taille des gains par rapport aux pertes : un Trader qui réalise de petits bénéfices mais encaisse de grosses pertes peut finalement obtenir de moins bons résultats, même avec un bon taux de réussite.





Remarque : Taux de réussite = (Nombre d’ordres clôturés avec profit / Nombre total d’ordres clôturés) × 100 %









MEXC classe les Traders selon plusieurs critères de performance, comme le ROI, le taux de réussite, le P&L et le nombre d’abonnés. Un grand nombre d’abonnés est souvent un signe de crédibilité. Vous pouvez également découvrir de nouveaux Traders ou consulter la section Sauvegardés pour voir ceux que vous avez ajoutés.









Gardez toujours à l’esprit que les performances passées d’un Trader ne garantissent en rien les résultats futurs. Il est donc conseillé de bien répartir les fonds destinés au copy trading et de définir des limites de Stop-Loss et de Take-Profit afin de gérer efficacement la volatilité des actifs.









Le processus est similaire sur le site web et l’application. Nous prendrons l’exemple du site web pour vous guider :





Étape 1 : connectez-vous à votre compte sur le site web, puis allez dans Futures → Copy Trading.









Étape 2 : faites défiler jusqu’à la section Meilleurs Traders/Tous les Traders, puis affinez votre recherche en filtrant par ROI le plus haut, P&L le plus haut, nombre d’abonnés ou nouveaux Traders.









Étape 3 : sur la fiche du Trader, vous pouvez consulter des indicateurs clés tels que le ROI, le P&L, le taux de réussite, les paires de trading, la fréquence de trading, le Ratio de partage des bénéfices et le nombre d’abonnés.





Conseil : cliquez sur le bouton ☆ en haut à droite de la fiche du Trader pour l’ajouter à vos Sauvegardés.









Étape 4 : cliquez sur la fiche du Trader pour accéder à la page des Détails du Trader, où vous pourrez consulter des informations détaillées telles que la performance du Trader, le P&L cumulé, la performance de trading quotidienne, le P&L des abonnés, les préférences pour les contrats à terme, les paires de trading, ainsique la durée de détention.





Vous pouvez également cliquer sur Gérer le Copy Trade pour voir les détails des transactions actuelles et passées du Trader.









Comparaison des performances des Traders : en haut à droite de la page Détails du Trader, cliquez sur le bouton VS pour accéder à la page de Comparaison des performances des Traders.





Vous pouvez y ajouter plusieurs Traders qui vous intéressent et les comparer selon les informations de base et les statistiques de trading. Vous pouvez également cocher l’option Mettre en valeur les meilleures performances pour mettre en avant les meilleures performances dans le graphique comparatif, ce qui facilite une analyse plus intuitive des données.









Étape 5 : cliquez sur Copy Trade sur la fiche du Trader choisi, puis définissez vos paramètres de Copy Trading pour commencer à copier ses trades. Saisissez le montant de Copy Trade et le Stop-Loss du compte. Pour accéder à des réglages plus avancés, cliquez sur Plus de paramètres.





Si le Trader sélectionné a atteint la limite de followers, cliquez sur Copy Trade pour activer la notification de disponibilité. Vous recevrez une notification push et une notification sur la plateforme dès qu’une place se libère.













Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consulting ou tout autre service similaire. Elle ne constitue pas une incitation à acheter, vendre ou conserver un actif. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. Toutes les décisions d’investissement relèvent de la seule responsabilité de l’utilisateur et sont indépendantes de ce site.



