Qu'est-ce que Mango Network ? Un aperçu complet de la blockchain modulaire de nouvelle génération





Depuis son apparition, la technologie blockchain a dû faire face au « trilemme » de la performance, de la sécurité et de la décentralisation. Les architectures traditionnelles à machine virtuelle unique sont souvent limitées en termes de scalabilité et d'interopérabilité, tandis que la coexistence de plusieurs blockchains entraîne une fragmentation des actifs et de la liquidité. Mango Network aborde ces problèmes sous plusieurs angles, notamment la conception des protocoles de base, la communication cross-chain et les outils pour les développeurs. Grâce à sa modularité et à la prise en charge de plusieurs machines virtuelles, elle offre des performances élevées, des coûts réduits et une expérience utilisateur intégrée, proposant ainsi un nouveau paradigme pour l'infrastructure Web3 de prochaine génération.









Mango Network est une blockchain publique de couche 1 (Layer-1) qui prend en charge à la fois les machines virtuelles EVM et MoveVM. Grâce à son OPStack développé en interne et à son protocole de communication OP-Mango entre machines virtuelles, Mango permet l'interopérabilité des données et des contrats entre différentes machines virtuelles. Son objectif principal est de créer une infrastructure de chaîne complète et transactionnelle pour offrir aux développeurs et aux utilisateurs une expérience Web3 performante, interopérable et tout-en-un.





Mango Network est écrite en Rust et Move, utilisant une programmation orientée ressources et une vérification formelle. Elle peut supporter plus de 45 000 TPS dans des scénarios à haute concurrence (avec certaines revendications officielles allant jusqu'à 297 450 TPS). L'architecture modulaire de ce réseau sépare les fonctions essentielles telles que l'exécution, le consensus, la disponibilité des données et la résolution des litiges en modules indépendants, permettant ainsi aux développeurs d'optimiser les performances et la sécurité à chaque étape.









Prise en charge multi-VM : Compatible à la fois avec l'EVM, populaire et largement adopté, et le MoveVM, plus sécurisé, permettant aux utilisateurs et développeurs de déployer et d'appeler des contrats sur n'importe quelle machine virtuelle sans se soucier des différences sous-jacentes.





Technologie OPStack : Inspiré de la vision modulaire de l'Optimism Stack, Mango sépare les composants clés comme l'exécution, le consensus et la disponibilité des données, offrant ainsi plus de flexibilité et de personnalisation. Le protocole OP-Mango permet également une communication fluide entre différentes VM.









Débit Extrême : Avec une capacité théorique allant jusqu'à 297 450 TPS, Mango Network peut maintenir plus de 45 000 TPS dans des scénarios réels, avec des confirmations de transactions en moins d'une seconde, répondant ainsi aux besoins des applications DeFi à haute fréquence et des jeux en ligne.





Programmation Orientée Ressources : Développée en langage Move, Mango intègre nativement les types de ressources et la vérification formelle, empêchant efficacement les attaques de réentrance et la double dépense dans les contrats intelligents.





Sécurité Modulaire : Les fonctions essentielles sont divisées en modules indépendants pour réduire la surface d'attaque. Mango prend également en charge des fonctionnalités avancées telles que les preuves Zero-Knowledge (ZK) et le stockage distribué, renforçant ainsi la confidentialité et la résistance à la censure.









Le 31 décembre 2024, Mango Network a officiellement lancé son testnet (Devnet), marquant ainsi l'entrée du projet dans la phase de validation publique et de construction de l'écosystème développeur.





Les utilisateurs peuvent participer à des tâches interactives sur le testnet, comme interagir avec les plateformes officielles, explorer des applications de l'écosystème telles que Mango Swap, Mango Bridge et Plugin Wallet, ou encore utiliser l'application cliente BeingDex pour découvrir plus en profondeur les fonctionnalités et performances du réseau Mango.









Mango Swap : Un échange décentralisé de tokens prenant en charge les swaps d'actifs populaires tels que MGO, USDT et MAI.

Mango Bridge : Un bridge cross-chain pour les actifs couvrant des réseaux comme BTC, ETH et BNB, permettant aux utilisateurs de réclamer des tokens de test pour valider les transactions cross-chain.

Being DEX : Une plateforme de trading à carnet d'ordres en full-chain, prenant en charge les ordres on-chain, les graphiques en bougies (K-line) et d'autres fonctionnalités avancées, complétant ainsi le modèle Uniswap V3.









Le testnet officiel propose des faucets, des SDKs, des contrats d'exemple et une documentation complète, permettant aux développeurs de configurer un environnement Devnet complet localement pour le débogage des contrats intelligents et le développement de dApps.





Depuis le lancement du testnet, Mango Network a montré de bonnes performances, avec plus de 500 000 téléchargements de portefeuilles et plus de 120 millions d'interactions sur le réseau.













Après le lancement de son testnet, Mango Network a lancé un événement d'airdrop incitatif (Odyssey) de 45 jours. Les utilisateurs peuvent accumuler des points d'airdrop en accomplissant des tâches telles que l'enregistrement d'un portefeuille, la liaison de comptes sur les réseaux sociaux, l'échange de tokens, les transactions cross-chain, le trading sur DEX et les interactions mobiles. Plus les points accumulés sont élevés, plus la distribution future de tokens MGO sera importante.





Selon les informations officielles, 10% de l'offre totale de tokens MGO sera distribuée lors des activités sur le testnet et le mainnet.









En date du 14 février 2025, Mango Network a clôturé une levée de fonds de 13,5 millions $ en série B, dirigée par KuCoin Ventures. Parmi les co-investisseurs figurent CatcherVC, Tido Capital, Connectico Capital, Becker Ventures, Ainfra Ventures, T Fund et Mobile Capital, entre autres.





Les fonds seront principalement utilisés pour les audits de sécurité du mainnet, la préparation de l'événement de génération de tokens (TGE), les incitations pour l'écosystème et le développement communautaire. Cela aidera le projet à lancer son mainnet comme prévu et à initier des collaborations à grande échelle au sein de l'écosystème.









Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas des conseils en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consultation ou tout autre service connexe, et ne doivent pas être considérées comme des recommandations d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques associés et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC décline toute responsabilité concernant les décisions d'investissement des utilisateurs.