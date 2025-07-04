Plus il y a de participants, plus la cagnotte est importante !
Comment participer
Tradez des contrats à terme pour obtenir des chances de participer au tirage au sort
Période de l'événement
Période de l'événement:--
Période du tirage au sort:--
Éligibilité
Une fois l'événement commencé, les utilisateurs de tous les pays/régions peuvent s'inscrire et participer.
Récompenses quotidiennes : gagnez jusqu'à 2,025 USDT
Gagnez 1 chance de grattage pour chaque -- USDT tradés quotidiennement, dans la limite de -- chances de grattage par jour.
Cagnotte restante d'aujourd'hui (USDT)
Informations sur les prix
Scratch zone
Grattez pour gagner des récompenses garanties
Surprises hebdomadaires : gagnez jusqu'à 5,000 USDT
Pour chaque volume de trading hebdomadaire accumulé de -- USDT, vous recevrez 1 chance de tirage au sort, avec un maximum de -- chances par semaine
Cagnotte restante de cette semaine (USDT)
Cet événement n'a pas encore commencé
Récompenses garanties
Informations sur les prix
FAQ
Q : Comment puis-je participer à cet événement ?
Q : Puis-je participer à d'autres événements en même temps ?
Q : Dois-je effectuer la vérification d'identité (KYC) pour participer ?
Q : Quels contrats à terme (Futures) sont comptabilisés dans l'événement ?
Q : Mon volume de trading sera-t-il mis à jour en temps réel ? Y a-t-il un délai ?
Q : Quand les récompenses seront-elles distribuées ? Combien de temps faut-il pour les recevoir ?
Q : Si je manque un tirage un jour, puis-je le rattraper plus tard ?
Règles de l'événement
Les utilisateurs doivent cliquer sur le bouton d'inscription sur cette page pour participer à l'événement et doivent avoir au moins 17 ans pour être éligibles aux récompenses.
Seuls les volumes de trading des contrats à terme avec des frais > 0 seront pris en compte (à l'exclusion des contrats à terme sur les stablecoins comme USDCUSDT). Toutes les statistiques de trading seront basées sur le fuseau horaire UTC+8.
Les utilisateurs qui s'inscrivent à cet événement ne seront pas éligibles pour recevoir les récompenses de l'événement M-Day pendant la même période.
Les participants recevront automatiquement les codes de loterie correspondants lorsqu'ils auront atteint le volume de trading requis. Chaque code de loterie donne accès à une opportunité de tirage, qui peut être accumulée et utilisée à tout moment pendant la période de tirage. Toutes les récompenses sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi pour une durée limitée uniquement.
Les récompenses des chances de grattage quotidiennes / des bonus spin hebdomadaires seront versées en temps réel au moment du gain, au plus tard dans les 24 heures. Les récompenses bonus seront valides pendant 7 jours. Veuillez lire attentivement les règles d'utilisation avant de les utiliser. Les détails sont disponibles ici.
Les récompenses physiques seront converties en un airdrop équivalent en USDT sur la base du prix officiel. Si l'événement est retardé, annulé, reporté ou pour toute autre raison, MEXC se réserve le droit d'ajuster les prix à sa discrétion et d'offrir aux gagnants des prix alternatifs de valeur égale ou supérieure.
Cette événement n'est pas affilié, approuvé ni associé aux marques ou entreprises tierces mentionnées. Toutes les références aux produits ou marques sont utilisées à titre descriptif uniquement et n'impliquent aucun partenariat ou collaboration.
MEXC utilisera les 5 derniers chiffres de la valeur du hash du premier bloc Bitcoin généré après 14:00:00 (UTC+2) le jour de la fin de l'événement, le 4 juillet 2025, comme numéro gagnant pour le grand prix ultime. Vous trouverez plus de détails sur Blockchain.com.
Le grand prix ultime, d'une valeur de plus de 10,000 USDT, est uniquement disponible pour les utilisateurs ayant effectué la vérification d'identité (KYC) avancée. Si le gagnant ne parvient pas à effectuer la vérification dans un délai de 7 jours, son éligibilité au prix sera révoquée et la récompense sera attribuée au prochain utilisateur éligible. Si tous les utilisateurs éligibles ont déjà reçu leurs récompenses, les prix restants seront distribués sous forme de récompenses de participation aux autres utilisateurs, en fonction du nombre de codes de loterie qu'ils détiennent.
Les utilisateurs qui remportent le Grand prix ultime de plus de 10,000 USDT doivent effectuer la vérification d'identité (KYC) avancée, puis contacter @Eleanor_MEXC via Telegram pour réclamer leur récompense. Pour le prix des lingots d'or, le gagnant devra participer à la cérémonie de remise des prix et collaborer aux séances photo, entretiens et autres promotions sur les réseaux sociaux dans le pays ou la région officiellement désigné(e). Les frais de déplacement seront remboursés par la plateforme selon certaines normes, et le gagnant recevra alors la récompense complète de 350,000 USDT sous forme d'airdrop. Si le gagnant ne souhaite pas participer aux promotions, il devra tout de même partager une publication sur les réseaux sociaux et la conserver pendant au moins 30 jours ; toutefois, le prix sera ajusté à une récompense de 175,000 USDT sous forme d'airdrop. Les détails de la cérémonie de remise des prix ainsi que les modalités de remboursement seront communiqués séparément aux gagnants.
Les promotions sur les réseaux sociaux incluent, mais sans s'y limiter :
Participer à des interviews avec les médias : partager des expériences personnelles liées à l'événement, y compris l'expérience de trading, l'expérience du tirage au sort, etc.
Afficher des photos ou des vidéos du prix : publier des photos ou des vidéos personnelles mettant en valeur le prix.
Publication d'articles promotionnels : rédaction d'articles promotionnels détaillés, y compris les détails de l'événement, les discours des gagnants, les présentations de prix, etc., et promotion de ces articles sur les plateformes de réseaux sociaux couramment utilisées en utilisant des hashtags et des sujets désignés (par exemple, « #MEXCLingotD'or »).
Reposter du contenu promotionnel officiel : partage des supports officiels des événements et des annonces de gagnants publiés par MEXC.
MEXC s'engage à protéger la vie privée des utilisateurs. Toutes les données personnelles sont utilisées uniquement pour l'organisation et le bon déroulement de l'événement, et ne seront pas divulguées à des tiers sans le consentement de l'utilisateur.
Tous les utilisateurs participants doivent respecter strictement les Conditions d'utilisation de MEXC. MEXC se réserve le droit de disqualifier tout participant impliqué dans des activités malhonnêtes ou abusives pendant l'événement, notamment des enregistrements de comptes en masse visant à accumuler des bonus supplémentaires et toute autre activité liée à des fins illégales, frauduleuses ou nuisibles.
MEXC se réserve le droit d'interprétation finale des résultats de cet événement. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service client.
Les codes de loterie seront associés au numéro gagnant à partir du dernier chiffre. L'utilisateur ayant le plus grand nombre de chiffres consécutifs correspondants remportera le grand prix du lingot d'or de 100 onces. Un même utilisateur peut gagner plusieurs prix selon le nombre de codes correspondants.
Avertissement
Les comptes des makers et les sous-comptes institutionnels ne peuvent pas participer à cet événement.
Les participants impliqués dans des activités frauduleuses telles que le wash trading, la manipulation du marché, l'utilisation de plusieurs comptes et le self-dealing seront disqualifiés.
Les participants qui sont impliqués dans des stratégies de trading identiques seront disqualifiés.
Les participants ayant placé et annulé des ordres à une haute fréquence par minute seront disqualifiés.
Lorsque plusieurs comptes sont enregistrés sous la même adresse IP, les utilisateurs des comptes concernés seront disqualifiés.
MEXC se réserve le droit d'interprétation finale des règles de l'événement, y compris, mais sans s'y limiter, les informations susmentionnées concernant le trading, les fonds et les risques liés aux comportements des organisations criminelles.