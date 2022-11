Qu'est-ce que le "Kickstarter"?

L'événement "Kickstarter" est une activité organisée pendant la phase de pré-lancement d'un projet crypto au cours de laquelle le projet initie un vote pour le lancement sur MEXC, puis distribue gratuitement des tokens à tous les utilisateurs ayant voté. Si les objectifs fixés ne sont pas atteints, MEXC annulera le listing du projet et débloquera les tokens de vote. Cet événement a pour but d'attirer davantage de projets premium sur MEXC et de distribuer des tokens gratuits à nos utilisateurs.