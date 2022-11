Fondée en 2018, MEXC Global est connue comme une plateforme d'échange de haute performance et une technologie d'appariement de méga-transactions. L'équipe de MEXC Global fait partie des pionniers de la tech financière et de la blockchain. Actuellement, MEXC Global compte plus de 10 millions d'utilisateurs dans plus de 170 pays à travers le monde (et ce n'est que le début) ! Cette magnifique réalisation est une étape importante, et MEXC Global vise à devenir la plateforme de référence pour les nouveaux traders et les investisseurs expérimentés qui avancent dans leur aventure financière.

Présent sur tous les continents, MEXC Global est réglementé, soit directement, soir par l'intermédiaire de ses affiliés, dans les juridictions du monde les plus réputées. MEXC Global offre également une assistance linguistique localisée pour les investisseurs de différents pays, ce qui facilite leur expérience commerciale. La plateforme d'échange MEXC Global est un moteur de trading très performant qui a été développé par des experts du secteur bancaire et qui est capable d'effectuer 1,4 million de transactions par seconde, ce qui se traduit par une efficacité révolutionnaire et des performances accrues. La sécurité de nos utilisateurs est une priorité absolue pour MEXC Global, c'est pourquoi nos serveurs sont hébergés indépendamment dans plusieurs pays, ce qui garantit une intégrité et une sécurité optimales des données.