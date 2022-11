(3) Conservez correctement votre compte et votre mot de passe, ne confiez pas votre compte à d'autres personnes et ne partagez pas votre compte et votre mot de passe avec qui que ce soit. Dans le cas contraire, toutes les pertes subies seront à la charge des utilisateurs eux-mêmes.

(e) Risques de force majeure : lorsqu'une catastrophe naturelle, une guerre, des grèves, des cyberattaques et d'autres situations imprévisibles, inévitables et inéluctables se produisent, MEXC peut ne pas fonctionner normalement, ce qui peut entraîner des pertes pour les utilisateurs. Pour les pertes des utilisateurs causées par une force majeure, MEXC n'assumera aucune responsabilité civile.

2. Cet avis de risque ne reflète pas toute la nature du marché des cryptomonnaies. Il existe de nombreux autres risques et facteurs susceptibles de provoquer la perte d'argent qui n'ont pas été répertoriés ci-dessus. Par conséquent, afin d'éviter des pertes potentielles, vous devez lire et vous assurer de pleinement comprendre les règles de transaction, les promotions et les accords connexes pertinents, ainsi que le présent avis de risque et vous assurer que vous avez suffisamment évalué les risques et effectué un arrangement financier suffisant avant de vous engager dans des transactions de cryptomonnaie.

1. Les actions telles que le blanchiment d'argent, les transactions contrefaites, la collecte de fonds illégale et la fraude sont interdites. L'utilisation de l'identité d'autrui pour s'inscrire est une infraction punissable et toute dissimulation ou fraude intentionnelle lors du processus de vérification d'identité (KYC) n'est pas autorisée. Le cas échéant, MEXC a le droit de verrouiller ou de clôturer de résilier le compte d'un utilisateur soupçonné des fautes susmentionnées ou de cacher ses actifs numériques cryptés.

Engagement de l'utilisateur

En tant qu'utilisateur de MEXC, vous vous engagez à ne pas violer les lois et règlements nationaux / régionaux de la République populaire de Chine, de la République de Singapour, ainsi que des pays de votre origine (résidence enregistrée). Dans le cas où vous, en tant qu'utilisateur, violeriez les lois et règlements, ou que votre conduite déclencherait le mécanisme de contrôle des risques de MEXC (y compris, mais sans s'y limiter, une connexion anormale, un montant de transaction erroné, des opérations répétitives de vente au prix inférieur à celui d'achat, des retraits importants de monnaie fiduciaire et d'autres transactions anormales), vous, l'utilisateur, acceptez que MEXC ait le droit de verrouiller ou de clôturer votre compte et d'enquêter sur votre responsabilité légale. Toutes les pertes subies et la responsabilité légale seront à votre charge.

Rappel : Si vous cliquez pour accepter cet avertissement sur les risques, il sera considéré que vous comprenez et êtes prêt à assumer les risques de transaction de cryptomonnaie et les pertes potentielles qui y sont associées. MEXC n'est pas obligé de rembourser le capital et les intérêts en cryptomonnaie de l'utilisateur ou d'assumer d'autres responsabilités.