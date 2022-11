Conditions d'utilisation

Les présentes Conditions d’utilisation ("Accord") constituent un accord juridique entre la personne physique ou morale ("vous", "Utilisateur" ou "Client") utilisant le Service d’authentification fourni par MEXC Global ("nous", "notre", "nos" ou "MEXC") connu sous le nom de MEXC Authenticator (authentificateur MEXC). En acceptant le présent Accord ou en utilisant le Service, vous déclarez et garantissez que vous êtes une personne physique, une personne morale ou une autre organisation ayant la pleine capacité de vos droits civils et la pleine capacité de conduite civile et que vous avez le pouvoir de lier l’Utilisateur à l'Accord et à la Politique de confidentialité applicable. Si vous ne possédez pas les qualifications susmentionnées, vous et votre tuteur supporterez toutes les conséquences qui en découlent ; MEXC ayant le droit d'annuler ou de définitivement verrouiller votre accès à tous les services fournis par MEXC.

1. Modifications du présent Accord Nous pouvons modifier le présent Accord de temps à autre, la nouvelle version de l'Accord devenant effective à partir de la dernière date d'entrée en vigueur spécifiée dans l'Accord et remplaçant toutes les versions antérieures. En continuant à utiliser nos services, vous manifester votre acceptation de toutes les modifications du présent Accord.

2. Services Les termes "Services de MEXC", "Service" ou "Services" aux fins du présent Accord désignent tous les produits et services en lien avec les tokens TOTP que MEXC fournit ou pourrait fournir à l'avenir comme moyen d'authentification secondaire pour vous permettre de vous connecter à votre compte de trading MEXC sur votre appareil ou sur le site de MEXC. Tous les services et les composants et informations connexes sont fournis "en l'état" et selon leur disponibilité.

3. Contrat de licence Sous réserve des termes du présent Accord, MEXC accorde aux utilisateurs une licence non exclusive, non sous-licenciable et non transférable pour accéder et utiliser les Services qui sont mis à la disposition des Utilisateurs.

4. Modifications MEXC se réserve le droit de modifier les Services à tout moment. Vous avez le droit d'arrêter l'utilisation de nos Services si nous apportons une modification importante à ces dernières.

5. Propriété intellectuelle appartenant à MEXC MEXC conserve tous les droits de propriété, tous les titres et intérêts dans les Services de MEXC, notre logo, notre nom et nos autres marques (les "Marques MEXC") et toute propriété intellectuelle connexe, qu'elle soit enregistrée ou non, partout dans le monde, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les modifications, changements, améliorations et travaux dérivés. Vous convenez de ne pas utiliser, enregistrer ou créer d'œuvres dérivées du nom d'entreprise, du nom de domaine, du nom de marque commerciale, du nom de marque de service, du logo, du slogan ou du nom ou pseudonyme de compte sur les réseaux sociaux et fondées sur les Marques MEXC ou les incorporant de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie.

6. Utilisations et activités non autorisées (a) Vous déclarez et garantissez que vous n'utiliserez pas les Services pour des activités illégales, y compris, mais sans s'y limiter, le cyber-harcèlement (harcèlement sur Internet) ; l'envoi de spams ou de publicités non autorisées ; la visualisation, la collecte ou la transmission de pédopornographie ; le trafic illégal de stupéfiants ; le trafic illégal d'armes et la traite illégale d'êtres humains. (b) Vous déclarez et garantissez que vous ne modifierez pas, ne préparerez pas d'œuvres dérivées et ne ferez pas de rétro-ingénierie des Services de MEXC. (c) Vous déclarez et garantissez que votre utilisation des Services ne permettra pas aux virus, aux chevaux de Troie, aux programmes backdoor, aux vers informatiques, aux bombes à retardement, aux verrous logiciels, aux logiciels espions ou à tout autre logiciel malveillant capable d'accéder, de modifier, de supprimer, d'endommager, de mettre hors service, de désactiver, d'interférer avec, ou de nuire de toute autre manière à tout ordinateur, réseau ou données, appareil, ou toute autre information stockée électroniquement de (i) perturber, désactiver, nuire ou empêcher de toute autre manière l'utilisation des Services par d'autres ou de (ii) endommager ou détruire toute donnée, fichier ou information stockée électroniquement. (d) Vous déclarez et garantissez que vous ne commercialiserez ni ne revendrez les Services de MEXC à des tiers. (e) Vous déclarez et garantissez que vous ne transmettrez aucun matériel susceptible d'enfreindre les droits intellectuels ou la vie privée de tiers. MEXC se réserve le droit de vous refuser l'accès aux Services de MEXC dans le cas où nous aurons des raisons de penser que votre utilisation de nos Services viole cette disposition ou peut causer un préjudice à nos autres Utilisateurs de quelque façon que ce soit.

7. Annulation (a) Nous nous réservons le droit d'annuler votre accès aux Services de MEXC si vous violez ou enfreignez le présent Accord. (b) Nous nous réservons le droit d'annuler votre accès aux Services de MEXC si nous découvrons que vous utilisez nos Services de toute manière non autorisée. (b) Nous nous réservons le droit d'annuler votre accès aux Services de MEXC si nous découvrons que votre utilisation de nos Services enfreint les lois en vigueur.

8. Respect des lois Chaque partie accepte de se conformer à toutes les lois, règles et réglementations applicables aux Services fournis par MEXC et au présent Accord. MEXC coopérera, conformément aux lois en vigueur, avec les organismes gouvernementaux et réglementaires compétents en ce qui concerne les Services de MEXC. Nous nous réservons le droit d'annuler immédiatement votre accès à nos Services et de résilier le présent Accord dans le cas où vous ne respecteriez pas les lois en vigueur.

9. Indemnisation Vous acceptez de défendre, d’indemniser et de dégager de toute responsabilité MEXC, ainsi que nos futurs affiliés et leurs membres, gestionnaires, actionnaires, dirigeants, directeurs, employés, agents, commerçants, clients, indemnisés, représentants, successeurs, let concessionnaires de licence à l'égard de toute réclamation toutes les réclamations, demandes d’actions, dommages, pertes, coûts et dépenses, y compris les honoraires et débours d'avocat, les frais, les pénalités, les jugements et les intérêts subis ou que l'un d'entre eux pourrait subir résultant de ou liés à toute violation substantielle ou présumée de toute déclaration, garantie, obligation ou accord conclu par vous dans le présent Accord, y compris, mais sans s’y limiter, toute violation ou violation présumée concernant la propriété intellectuelle d'un tiers, la vie privée d'un tiers, l'interférence avec les données d'un tiers ou d’autres données des utilisateurs et les utilisations non autorisées.

10. Clause limitative de responsabilité Ni vous ni nous ne serons responsables l'un envers l'autre des dommages ou pertes indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits, la perte d'accès ou la perte de données, qu'elles soient causées par une rupture de contrat, une négligence ou autrement.