Qu'est-ce que MEXC Launchpad ?

MEXC Launchpad est une plateforme aidant les équipes de développeurs à lancer leurs tokens et permettant aux détenteurs de MX et d'USDT de gagner des tokens de ces projets prometteurs fraichement listés sur MEXC. MEXC Launchpad est exclusivement réservée aux détenteurs de MX et d'USDT.