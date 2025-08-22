Lisätietoja ZOD-rahakkeesta

Zodor – hinta (ZOD)

Ei listattu

1ZOD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00121771
$0.00121771$0.00121771
+0.70%1D
USD
Reaaliaikainen Zodor (ZOD) -hintakaavio
2025-08-22

Zodor (ZOD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0012031
$ 0.0012031$ 0.0012031
24 h:n matalin
$ 0.00122648
$ 0.00122648$ 0.00122648
24 h:n korkein

$ 0.0012031
$ 0.0012031$ 0.0012031

$ 0.00122648
$ 0.00122648$ 0.00122648

$ 0.0014363
$ 0.0014363$ 0.0014363

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.76%

-13.15%

-13.15%

Zodor (ZOD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00121771. Viimeisen 24 tunnin aikana ZOD on vaihdellut alimmillaan $ 0.0012031 ja korkeimmillaan $ 0.00122648 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZOD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0014363, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZOD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.76% 24 tunnin aikana ja -13.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Zodor (ZOD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 121.77K
$ 121.77K$ 121.77K

--
----

$ 121.77K
$ 121.77K$ 121.77K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Zodor-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 121.77K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 121.77K.

Zodor (ZOD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Zodor – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Zodor – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000068071.
Viimeisten 60 päivän aikana Zodor – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005203083.
Viimeisten 90 päivän aikana Zodor – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002416964716271903.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.76%
30 päivää$ -0.0000068071-0.55%
60 päivää$ +0.0005203083+42.73%
90 päivää$ +0.0002416964716271903+24.76%

Mikä on Zodor (ZOD)

The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Zodor-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Zodor (ZOD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Zodor (ZOD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Zodor-rahakkeelle.

Tarkista Zodor-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZOD paikallisiin valuuttoihin

Zodor (ZOD) -rahakkeen tokenomiikka

Zodor (ZOD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZOD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Zodor (ZOD)”

Paljonko Zodor (ZOD) on arvoltaan tänään?
ZOD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00121771 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZOD-USD-parin nykyinen hinta?
ZOD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00121771. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Zodor-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZOD markkina-arvo on $ 121.77K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli ZOD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZOD saavutti ATH-hinnaksi 0.0014363 USD.
Mikä oli ZOD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZOD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ZOD-rahakkeen treidausvolyymi?
ZOD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZOD tänä vuonna korkeammalle?
ZOD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZOD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22

Zodor (ZOD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.