uTON – hinta (UTON)

Ei listattu

1UTON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.37
$3.37$3.37
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen uTON (UTON) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:26:56 (UTC+8)

uTON (UTON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 7.07
$ 7.07$ 7.07

$ 2.47
$ 2.47$ 2.47

--

--

-3.01%

-3.01%

uTON (UTON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3.37. Viimeisen 24 tunnin aikana UTON on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UTON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.07, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.47.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UTON on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -3.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

uTON (UTON) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.27M
$ 10.27M$ 10.27M

--
----

$ 10.27M
$ 10.27M$ 10.27M

3.05M
3.05M 3.05M

3,046,226.325630537
3,046,226.325630537 3,046,226.325630537

uTON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.27M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.05M ja sen kokonaistarjonta on 3046226.325630537. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.27M.

uTON (UTON) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana uTON – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana uTON – USD -hinnan muutos oli $ +0.1016459400.
Viimeisten 60 päivän aikana uTON – USD -hinnan muutos oli $ +0.8522820990.
Viimeisten 90 päivän aikana uTON – USD -hinnan muutos oli $ +0.385504172487171.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.1016459400+3.02%
60 päivää$ +0.8522820990+25.29%
90 päivää$ +0.385504172487171+12.92%

Mikä on uTON (UTON)

UTONIC is the first TON restaking platform and revenue-sharing layer for one billion users in Telegram. Focusing on one billion users' real usecases in Telegram and TON ecosystem, UTONiC collaborates with various Web2 and Web3 partners to build scenario-based AVS solutions for gaming, social, payment, AI dapps. The Liquid Restaking Token, uTON supports a diverse range of assets, including TON, tsTON, stTON, offering retail users versatile options to maximize their earnings with additional airdrop.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

uTON (UTON) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

uTON-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon uTON (UTON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko uTON (UTON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita uTON-rahakkeelle.

Tarkista uTON-rahakkeen hintaennuste nyt!

UTON paikallisiin valuuttoihin

uTON (UTON) -rahakkeen tokenomiikka

uTON (UTON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UTON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”uTON (UTON)”

Paljonko uTON (UTON) on arvoltaan tänään?
UTON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.37 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UTON-USD-parin nykyinen hinta?
UTON -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.37. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on uTON-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UTON markkina-arvo on $ 10.27M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.05M USD.
Mikä oli UTON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UTON saavutti ATH-hinnaksi 7.07 USD.
Mikä oli UTON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UTON-rahakkeen ATL-hinta oli 2.47 USD.
Mikä on UTON-rahakkeen treidausvolyymi?
UTON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UTON tänä vuonna korkeammalle?
UTON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UTON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
