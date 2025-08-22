Lisätietoja USDFI-rahakkeesta

USDFI-logo

USDFI – hinta (USDFI)

Ei listattu

1USDFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.85541
$0.85541$0.85541
-1.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen USDFI (USDFI) -hintakaavio
2025-08-22

USDFI (USDFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.844988
$ 0.844988$ 0.844988
24 h:n matalin
$ 0.865218
$ 0.865218$ 0.865218
24 h:n korkein

$ 0.844988
$ 0.844988$ 0.844988

$ 0.865218
$ 0.865218$ 0.865218

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

$ 0.42826
$ 0.42826$ 0.42826

+0.45%

-1.13%

-3.25%

-3.25%

USDFI (USDFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.85541. Viimeisen 24 tunnin aikana USDFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.844988 ja korkeimmillaan $ 0.865218 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.62, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.42826.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDFI on muuttunut +0.45% viimeisen tunnin aikana, -1.13% 24 tunnin aikana ja -3.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

USDFI (USDFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 853.69K
$ 853.69K$ 853.69K

--
----

$ 853.69K
$ 853.69K$ 853.69K

999.00K
999.00K 999.00K

998,999.8999959005
998,999.8999959005 998,999.8999959005

USDFI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 853.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.00K ja sen kokonaistarjonta on 998999.8999959005. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 853.69K.

USDFI (USDFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana USDFI – USD -hinta muuttui $ -0.0098071965932976.
Viimeisten 30 päivän aikana USDFI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0123278267.
Viimeisten 60 päivän aikana USDFI – USD -hinnan muutos oli $ +0.3064847633.
Viimeisten 90 päivän aikana USDFI – USD -hinnan muutos oli $ +0.1102589741598277.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0098071965932976-1.13%
30 päivää$ +0.0123278267+1.44%
60 päivää$ +0.3064847633+35.83%
90 päivää$ +0.1102589741598277+14.80%

Mikä on USDFI (USDFI)

USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.

USDFI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon USDFI (USDFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko USDFI (USDFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita USDFI-rahakkeelle.

Tarkista USDFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDFI paikallisiin valuuttoihin

USDFI (USDFI) -rahakkeen tokenomiikka

USDFI (USDFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”USDFI (USDFI)”

Paljonko USDFI (USDFI) on arvoltaan tänään?
USDFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.85541 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDFI-USD-parin nykyinen hinta?
USDFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.85541. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on USDFI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDFI markkina-arvo on $ 853.69K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.00K USD.
Mikä oli USDFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDFI saavutti ATH-hinnaksi 1.62 USD.
Mikä oli USDFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.42826 USD.
Mikä on USDFI-rahakkeen treidausvolyymi?
USDFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDFI tänä vuonna korkeammalle?
USDFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22

