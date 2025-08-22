Lisätietoja UBTC-rahakkeesta

Unit Bitcoin-logo

Unit Bitcoin – hinta (UBTC)

Ei listattu

1UBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$113,217
$113,217
-0.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Unit Bitcoin (UBTC) -hintakaavio
Unit Bitcoin (UBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 111,838
$ 111,838
24 h:n matalin
$ 114,283
$ 114,283
24 h:n korkein

$ 111,838
$ 111,838

$ 114,283
$ 114,283

$ 124,343
$ 124,343

$ 73,355
$ 73,355

+0.10%

-0.62%

-4.94%

-4.94%

Unit Bitcoin (UBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $113,217. Viimeisen 24 tunnin aikana UBTC on vaihdellut alimmillaan $ 111,838 ja korkeimmillaan $ 114,283 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 124,343, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 73,355.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UBTC on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -0.62% 24 tunnin aikana ja -4.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Unit Bitcoin (UBTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 369.75M
$ 369.75M

--
--

$ 2.37T
$ 2.37T

3.27K
3.27K

20,999,999.99993401
20,999,999.99993401

Unit Bitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 369.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.27K ja sen kokonaistarjonta on 20999999.99993401. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.37T.

Unit Bitcoin (UBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Unit Bitcoin – USD -hinta muuttui $ -707.4115453989.
Viimeisten 30 päivän aikana Unit Bitcoin – USD -hinnan muutos oli $ -5,434.3367481000.
Viimeisten 60 päivän aikana Unit Bitcoin – USD -hinnan muutos oli $ +13,685.2180920000.
Viimeisten 90 päivän aikana Unit Bitcoin – USD -hinnan muutos oli $ +5,151.41450959063.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -707.4115453989-0.62%
30 päivää$ -5,434.3367481000-4.79%
60 päivää$ +13,685.2180920000+12.09%
90 päivää$ +5,151.41450959063+4.77%

Mikä on Unit Bitcoin (UBTC)

Unit Bitcoin (UBTC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Unit Bitcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Unit Bitcoin (UBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Unit Bitcoin (UBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Unit Bitcoin-rahakkeelle.

Tarkista Unit Bitcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

UBTC paikallisiin valuuttoihin

Unit Bitcoin (UBTC) -rahakkeen tokenomiikka

Unit Bitcoin (UBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Unit Bitcoin (UBTC)”

Paljonko Unit Bitcoin (UBTC) on arvoltaan tänään?
UBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 113,217 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UBTC-USD-parin nykyinen hinta?
UBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 113,217. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Unit Bitcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UBTC markkina-arvo on $ 369.75M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.27K USD.
Mikä oli UBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UBTC saavutti ATH-hinnaksi 124,343 USD.
Mikä oli UBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 73,355 USD.
Mikä on UBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
UBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UBTC tänä vuonna korkeammalle?
UBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Unit Bitcoin (UBTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

