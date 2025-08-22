Lisätietoja UNQ-rahakkeesta

Unique Network – hinta (UNQ)

1UNQ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00660095
$0.00660095
-2.50%1D
USD
Reaaliaikainen Unique Network (UNQ) -hintakaavio
Unique Network (UNQ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00611071
24 h:n matalin
24 h:n matalin
$ 0.00698416
24 h:n korkein
24 h:n korkein

$ 0.00611071
$ 0.00611071$ 0.00611071

$ 0.00698416
$ 0.00698416$ 0.00698416

$ 0.01608143
$ 0.01608143$ 0.01608143

$ 0.00152318
$ 0.00152318$ 0.00152318

-0.24%

-2.57%

-27.38%

-27.38%

Unique Network (UNQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00660095. Viimeisen 24 tunnin aikana UNQ on vaihdellut alimmillaan $ 0.00611071 ja korkeimmillaan $ 0.00698416 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01608143, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00152318.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UNQ on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, -2.57% 24 tunnin aikana ja -27.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Unique Network (UNQ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

--
----

$ 6.88M
$ 6.88M$ 6.88M

197.97M
197.97M 197.97M

1,041,977,890.0
1,041,977,890.0 1,041,977,890.0

Unique Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UNQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 197.97M ja sen kokonaistarjonta on 1041977890.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.88M.

Unique Network (UNQ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Unique Network – USD -hinta muuttui $ -0.000174565044706424.
Viimeisten 30 päivän aikana Unique Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0025476115.
Viimeisten 60 päivän aikana Unique Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012613240.
Viimeisten 90 päivän aikana Unique Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000174565044706424-2.57%
30 päivää$ -0.0025476115-38.59%
60 päivää$ -0.0012613240-19.10%
90 päivää$ 0--

Mikä on Unique Network (UNQ)

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

Unique Network (UNQ) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Unique Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Unique Network (UNQ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Unique Network (UNQ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Unique Network-rahakkeelle.

Tarkista Unique Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

UNQ paikallisiin valuuttoihin

Unique Network (UNQ) -rahakkeen tokenomiikka

Unique Network (UNQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UNQ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Unique Network (UNQ)”

Paljonko Unique Network (UNQ) on arvoltaan tänään?
UNQ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00660095 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UNQ-USD-parin nykyinen hinta?
UNQ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00660095. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Unique Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UNQ markkina-arvo on $ 1.31M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UNQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UNQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 197.97M USD.
Mikä oli UNQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UNQ saavutti ATH-hinnaksi 0.01608143 USD.
Mikä oli UNQ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UNQ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00152318 USD.
Mikä on UNQ-rahakkeen treidausvolyymi?
UNQ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UNQ tänä vuonna korkeammalle?
UNQ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UNQ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
