Lisätietoja UNCX-rahakkeesta

UNCX-rahakkeen hintatiedot

UNCX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

UNCX-rahakkeen tokenomiikka

UNCX-rahakkeen hintaennuste

UNCX Network-logo

UNCX Network – hinta (UNCX)

Ei listattu

1UNCX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$212.81
$212.81$212.81
+0.40%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen UNCX Network (UNCX) -hintakaavio
UNCX Network (UNCX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 208.0
$ 208.0$ 208.0
24 h:n matalin
$ 213.41
$ 213.41$ 213.41
24 h:n korkein

$ 208.0
$ 208.0$ 208.0

$ 213.41
$ 213.41$ 213.41

$ 1,112.13
$ 1,112.13$ 1,112.13

$ 24.15
$ 24.15$ 24.15

0.00%

+0.47%

-7.80%

-7.80%

UNCX Network (UNCX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $212.81. Viimeisen 24 tunnin aikana UNCX on vaihdellut alimmillaan $ 208.0 ja korkeimmillaan $ 213.41 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNCX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,112.13, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 24.15.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UNCX on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.47% 24 tunnin aikana ja -7.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

UNCX Network (UNCX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.70M
$ 7.70M$ 7.70M

--
----

$ 10.14M
$ 10.14M$ 10.14M

36.16K
36.16K 36.16K

47,650.00000000001
47,650.00000000001 47,650.00000000001

UNCX Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UNCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 36.16K ja sen kokonaistarjonta on 47650.00000000001. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.14M.

UNCX Network (UNCX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana UNCX Network – USD -hinta muuttui $ +0.997489.
Viimeisten 30 päivän aikana UNCX Network – USD -hinnan muutos oli $ -9.5696613610.
Viimeisten 60 päivän aikana UNCX Network – USD -hinnan muutos oli $ +42.3416352450.
Viimeisten 90 päivän aikana UNCX Network – USD -hinnan muutos oli $ -3.23184664778813.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.997489+0.47%
30 päivää$ -9.5696613610-4.49%
60 päivää$ +42.3416352450+19.90%
90 päivää$ -3.23184664778813-1.49%

Mikä on UNCX Network (UNCX)

UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform

UNCX Network (UNCX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

UNCX Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon UNCX Network (UNCX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UNCX Network (UNCX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UNCX Network-rahakkeelle.

Tarkista UNCX Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

UNCX paikallisiin valuuttoihin

UNCX Network (UNCX) -rahakkeen tokenomiikka

UNCX Network (UNCX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UNCX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”UNCX Network (UNCX)”

Paljonko UNCX Network (UNCX) on arvoltaan tänään?
UNCX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 212.81 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UNCX-USD-parin nykyinen hinta?
UNCX -USD-parin nykyinen hinta on $ 212.81. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on UNCX Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UNCX markkina-arvo on $ 7.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UNCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UNCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 36.16K USD.
Mikä oli UNCX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UNCX saavutti ATH-hinnaksi 1,112.13 USD.
Mikä oli UNCX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UNCX-rahakkeen ATL-hinta oli 24.15 USD.
Mikä on UNCX-rahakkeen treidausvolyymi?
UNCX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UNCX tänä vuonna korkeammalle?
UNCX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UNCX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

