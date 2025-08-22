Lisätietoja SWITCH-rahakkeesta

Switch Token – hinta (SWITCH)

1SWITCH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00021404
-10.60%1D
Reaaliaikainen Switch Token (SWITCH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:21:15 (UTC+8)

Switch Token (SWITCH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.00848273
$ 0
-0.11%

-10.62%

+13.66%

+13.66%

Switch Token (SWITCH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SWITCH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SWITCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00848273, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SWITCH on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -10.62% 24 tunnin aikana ja +13.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Switch Token (SWITCH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.68M
--
$ 10.70M
45.24B
50,000,000,000.0
Switch Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SWITCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.24B ja sen kokonaistarjonta on 50000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.70M.

Switch Token (SWITCH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Switch Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Switch Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Switch Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Switch Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-10.62%
30 päivää$ 0-10.12%
60 päivää$ 0-0.66%
90 päivää$ 0--

Mikä on Switch Token (SWITCH)

Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged.

Switch Token (SWITCH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Switch Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Switch Token (SWITCH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Switch Token (SWITCH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Switch Token-rahakkeelle.

Tarkista Switch Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

SWITCH paikallisiin valuuttoihin

Switch Token (SWITCH) -rahakkeen tokenomiikka

Switch Token (SWITCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SWITCH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Switch Token (SWITCH)”

Paljonko Switch Token (SWITCH) on arvoltaan tänään?
SWITCH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SWITCH-USD-parin nykyinen hinta?
SWITCH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Switch Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SWITCH markkina-arvo on $ 9.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SWITCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SWITCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.24B USD.
Mikä oli SWITCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SWITCH saavutti ATH-hinnaksi 0.00848273 USD.
Mikä oli SWITCH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SWITCH-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SWITCH-rahakkeen treidausvolyymi?
SWITCH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SWITCH tänä vuonna korkeammalle?
SWITCH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SWITCH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
