Lisätietoja SUBY-rahakkeesta

SUBY-rahakkeen hintatiedot

SUBY-rahakkeen valkoinen paperi

SUBY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SUBY-rahakkeen tokenomiikka

SUBY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SUBY-logo

SUBY – hinta (SUBY)

Ei listattu

1SUBY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00056825
$0.00056825$0.00056825
+2.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SUBY (SUBY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:33:31 (UTC+8)

SUBY (SUBY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00522353
$ 0.00522353$ 0.00522353

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+2.49%

-24.15%

-24.15%

SUBY (SUBY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SUBY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00522353, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUBY on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, +2.49% 24 tunnin aikana ja -24.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SUBY (SUBY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 568.18K
$ 568.18K$ 568.18K

--
----

$ 568.18K
$ 568.18K$ 568.18K

999.99M
999.99M 999.99M

999,986,969.5210569
999,986,969.5210569 999,986,969.5210569

SUBY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 568.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999986969.5210569. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 568.18K.

SUBY (SUBY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SUBY – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SUBY – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SUBY – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SUBY – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.49%
30 päivää$ 0-55.87%
60 päivää$ 0-61.36%
90 päivää$ 0--

Mikä on SUBY (SUBY)

Suby is an on-chain crypto payment processor built for paid communities in betting, trading, and alpha groups on Discord and Telegram. Accept USDC, USDT, ETH, SOL & BNB across multiple chains and monetize your group with customizable subscription plans, flexible pricing, billing cycles, free trials, and discounts. Suby’s automated bot grants or removes Discord roles and Telegram access instantly based on payment status. Manage members, track revenue, and reduce churn with our centralized dashboard, the all-in-one solution for secure, low-fee crypto recurring payments in high-value communities.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SUBY-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SUBY (SUBY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SUBY (SUBY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SUBY-rahakkeelle.

Tarkista SUBY-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUBY paikallisiin valuuttoihin

SUBY (SUBY) -rahakkeen tokenomiikka

SUBY (SUBY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUBY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SUBY (SUBY)”

Paljonko SUBY (SUBY) on arvoltaan tänään?
SUBY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUBY-USD-parin nykyinen hinta?
SUBY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SUBY-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUBY markkina-arvo on $ 568.18K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli SUBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUBY saavutti ATH-hinnaksi 0.00522353 USD.
Mikä oli SUBY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUBY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SUBY-rahakkeen treidausvolyymi?
SUBY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUBY tänä vuonna korkeammalle?
SUBY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUBY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:33:31 (UTC+8)

SUBY (SUBY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.