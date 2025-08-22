Lisätietoja SOLVBTC-rahakkeesta

SOLVBTC-rahakkeen hintatiedot

SOLVBTC-rahakkeen valkoinen paperi

SOLVBTC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SOLVBTC-rahakkeen tokenomiikka

SOLVBTC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Solv Protocol BTC-logo

Solv Protocol BTC – hinta (SOLVBTC)

Ei listattu

1SOLVBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$112,947
$112,947$112,947
-1.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Solv Protocol BTC (SOLVBTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:15:18 (UTC+8)

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 111,904
$ 111,904$ 111,904
24 h:n matalin
$ 114,287
$ 114,287$ 114,287
24 h:n korkein

$ 111,904
$ 111,904$ 111,904

$ 114,287
$ 114,287$ 114,287

$ 123,975
$ 123,975$ 123,975

$ 49,058
$ 49,058$ 49,058

-0.39%

-1.38%

-4.64%

-4.64%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $112,706. Viimeisen 24 tunnin aikana SOLVBTC on vaihdellut alimmillaan $ 111,904 ja korkeimmillaan $ 114,287 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOLVBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 123,975, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 49,058.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SOLVBTC on muuttunut -0.39% viimeisen tunnin aikana, -1.38% 24 tunnin aikana ja -4.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B

--
----

$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B

10.52K
10.52K 10.52K

10,523.90616663775
10,523.90616663775 10,523.90616663775

Solv Protocol BTC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.19B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SOLVBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.52K ja sen kokonaistarjonta on 10523.90616663775. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.19B.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Solv Protocol BTC – USD -hinta muuttui $ -1,580.7158217022.
Viimeisten 30 päivän aikana Solv Protocol BTC – USD -hinnan muutos oli $ -5,845.5981254000.
Viimeisten 60 päivän aikana Solv Protocol BTC – USD -hinnan muutos oli $ +13,441.1935834000.
Viimeisten 90 päivän aikana Solv Protocol BTC – USD -hinnan muutos oli $ +4,739.86399757392.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -1,580.7158217022-1.38%
30 päivää$ -5,845.5981254000-5.18%
60 päivää$ +13,441.1935834000+11.93%
90 päivää$ +4,739.86399757392+4.39%

Mikä on Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Solv Protocol BTC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solv Protocol BTC (SOLVBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solv Protocol BTC (SOLVBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solv Protocol BTC-rahakkeelle.

Tarkista Solv Protocol BTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

SOLVBTC paikallisiin valuuttoihin

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) -rahakkeen tokenomiikka

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOLVBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solv Protocol BTC (SOLVBTC)”

Paljonko Solv Protocol BTC (SOLVBTC) on arvoltaan tänään?
SOLVBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 112,706 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SOLVBTC-USD-parin nykyinen hinta?
SOLVBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 112,706. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Solv Protocol BTC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SOLVBTC markkina-arvo on $ 1.19B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SOLVBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SOLVBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.52K USD.
Mikä oli SOLVBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SOLVBTC saavutti ATH-hinnaksi 123,975 USD.
Mikä oli SOLVBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SOLVBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 49,058 USD.
Mikä on SOLVBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
SOLVBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SOLVBTC tänä vuonna korkeammalle?
SOLVBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOLVBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:15:18 (UTC+8)

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.