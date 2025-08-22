Lisätietoja SKEY-rahakkeesta

Skey Network-logo

Skey Network – hinta (SKEY)

Ei listattu

1SKEY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0084068
$0.0084068$0.0084068
-7.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Skey Network (SKEY) -hintakaavio
Skey Network (SKEY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00834705
$ 0.00834705$ 0.00834705
24 h:n matalin
$ 0.00912968
$ 0.00912968$ 0.00912968
24 h:n korkein

$ 0.00834705
$ 0.00834705$ 0.00834705

$ 0.00912968
$ 0.00912968$ 0.00912968

$ 0.55817
$ 0.55817$ 0.55817

$ 0.00802851
$ 0.00802851$ 0.00802851

-0.37%

-7.11%

-2.38%

-2.38%

Skey Network (SKEY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00840677. Viimeisen 24 tunnin aikana SKEY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00834705 ja korkeimmillaan $ 0.00912968 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SKEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.55817, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00802851.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SKEY on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, -7.11% 24 tunnin aikana ja -2.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Skey Network (SKEY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.32M
$ 6.32M$ 6.32M

--
----

$ 8.43M
$ 8.43M$ 8.43M

750.15M
750.15M 750.15M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Skey Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SKEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 750.15M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.43M.

Skey Network (SKEY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Skey Network – USD -hinta muuttui $ -0.000643900035361409.
Viimeisten 30 päivän aikana Skey Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0021941299.
Viimeisten 60 päivän aikana Skey Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000458597.
Viimeisten 90 päivän aikana Skey Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.00887114397652085.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000643900035361409-7.11%
30 päivää$ -0.0021941299-26.09%
60 päivää$ +0.0000458597+0.55%
90 päivää$ -0.00887114397652085-51.34%

Mikä on Skey Network (SKEY)

Skey Network aims to connect the physical with blockchain database via a "Blockchain or Things" bridge.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Skey Network (SKEY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Skey Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Skey Network (SKEY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Skey Network (SKEY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Skey Network-rahakkeelle.

Tarkista Skey Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

SKEY paikallisiin valuuttoihin

Skey Network (SKEY) -rahakkeen tokenomiikka

Skey Network (SKEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SKEY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Skey Network (SKEY)”

Paljonko Skey Network (SKEY) on arvoltaan tänään?
SKEY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00840677 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SKEY-USD-parin nykyinen hinta?
SKEY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00840677. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Skey Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SKEY markkina-arvo on $ 6.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SKEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SKEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 750.15M USD.
Mikä oli SKEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SKEY saavutti ATH-hinnaksi 0.55817 USD.
Mikä oli SKEY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SKEY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00802851 USD.
Mikä on SKEY-rahakkeen treidausvolyymi?
SKEY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SKEY tänä vuonna korkeammalle?
SKEY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SKEY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Skey Network (SKEY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.