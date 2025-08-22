Lisätietoja IDRT-rahakkeesta

Rupiah Token-logo

Rupiah Token – hinta (IDRT)

Reaaliaikainen Rupiah Token (IDRT) -hintakaavio
Rupiah Token (IDRT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Rupiah Token (IDRT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana IDRT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IDRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IDRT on muuttunut +0.19% viimeisen tunnin aikana, -0.25% 24 tunnin aikana ja -0.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rupiah Token (IDRT) -rahakkeen markkinatiedot

Rupiah Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IDRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 179.36B ja sen kokonaistarjonta on 179356905811.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.99M.

Rupiah Token (IDRT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rupiah Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Rupiah Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Rupiah Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Rupiah Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.25%
30 päivää$ 0-0.18%
60 päivää$ 0+0.11%
90 päivää$ 0--

Mikä on Rupiah Token (IDRT)

Rupiah Token (IDRT) is the first and most adopted Indonesian Rupiah stablecoin that is fully collateralized 1:1 by Rupiah (IDR) fiat currency. Each IDRT is backed by equivalent amount of Fiat Rupiah in Indonesian bank account, and can be redeemed for Fiat through our platform. Our mission is to boost the acceptance of Indonesian Rupiah worldwide and help to produce a more inclusive and open financial system.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Rupiah Token (IDRT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Rupiah Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rupiah Token (IDRT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rupiah Token (IDRT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rupiah Token-rahakkeelle.

Tarkista Rupiah Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Rupiah Token (IDRT) -rahakkeen tokenomiikka

Rupiah Token (IDRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IDRT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rupiah Token (IDRT)”

Paljonko Rupiah Token (IDRT) on arvoltaan tänään?
IDRT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IDRT-USD-parin nykyinen hinta?
IDRT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rupiah Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IDRT markkina-arvo on $ 10.99M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IDRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IDRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 179.36B USD.
Mikä oli IDRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IDRT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli IDRT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IDRT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on IDRT-rahakkeen treidausvolyymi?
IDRT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IDRT tänä vuonna korkeammalle?
IDRT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IDRT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:12:48 (UTC+8)

