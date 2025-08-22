QuStream – hinta (QST)
+0.83%
-20.05%
+1.10%
+1.10%
QuStream (QST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01114778. Viimeisen 24 tunnin aikana QST on vaihdellut alimmillaan $ 0.01002468 ja korkeimmillaan $ 0.01407893 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01417997, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa QST on muuttunut +0.83% viimeisen tunnin aikana, -20.05% 24 tunnin aikana ja +1.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
QuStream-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999985725.615683. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.14M.
Tämän päivän aikana QuStream – USD -hinta muuttui $ -0.00279689915626115.
Viimeisten 30 päivän aikana QuStream – USD -hinnan muutos oli $ +0.0206215112.
Viimeisten 60 päivän aikana QuStream – USD -hinnan muutos oli $ +0.0241214292.
Viimeisten 90 päivän aikana QuStream – USD -hinnan muutos oli $ +0.0086759880839351726.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00279689915626115
|-20.05%
|30 päivää
|$ +0.0206215112
|+184.98%
|60 päivää
|$ +0.0241214292
|+216.38%
|90 päivää
|$ +0.0086759880839351726
|+351.00%
QuStream (QST) Project Description QuStream is a Layer 1 blockchain built to provide quantum-safe encryption for securing digital assets, transactions, and sensitive data against future quantum computing threats. The project was founded by Adrian Neal, a blockchain security expert with extensive experience in cryptography and cybersecurity. After witnessing firsthand the vulnerabilities in existing cryptographic models, Neal set out to develop a blockchain network that could withstand the rapidly advancing capabilities of quantum computers. The solution developed by him currently holds the highest quantum resistance in the world, at 504 bits quantum hardness. At the core of QuStream is its patent-pending encryption algorithm, designed to eliminate the risks associated with fixed private keys. Traditional blockchain encryption relies on static key pairs that, once exposed, compromise entire accounts. QuStream replaces this with a dynamic private key system, where a new, cryptographically linked key is generated for each use. This approach significantly enhances security by preventing private key reuse, reducing the attack surface for quantum and classical adversaries. QuStream operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, with decentralized validator nodes that distribute these dynamic private keys while maintaining complete privacy and security. The network employs a sharded infrastructure, ensuring scalability and high transaction throughput without sacrificing decentralization. The QST token serves as the backbone of the ecosystem, used for transaction processing, validator staking, and governance. Initially launched on Solana, QST will undergo a 1:1 migration to the native QuStream blockchain upon its mainnet deployment. Beyond blockchain applications, QuStream's encryption technology is designed for financial institutions, cryptocurrency exchanges, enterprise security solutions, and government-level data protection. By integrating post-quantum cryptography, QuStream aims to set a new standard for long-term blockchain security in a quantum-powered world.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.