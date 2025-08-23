QUEEN – hinta (QUEEN)
+1.03%
+1.67%
-11.05%
-11.05%
QUEEN (QUEEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001493. Viimeisen 24 tunnin aikana QUEEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00001358 ja korkeimmillaan $ 0.00001498 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QUEEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00041313, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001114.
Lyhyen aikavälin tuloksissa QUEEN on muuttunut +1.03% viimeisen tunnin aikana, +1.67% 24 tunnin aikana ja -11.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
QUEEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QUEEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.91M ja sen kokonaistarjonta on 999909221.09. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.98K.
Tämän päivän aikana QUEEN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana QUEEN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000017319.
Viimeisten 60 päivän aikana QUEEN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000035363.
Viimeisten 90 päivän aikana QUEEN – USD -hinnan muutos oli $ -0.000001626200652842725.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+1.67%
|30 päivää
|$ -0.0000017319
|-11.60%
|60 päivää
|$ +0.0000035363
|+23.69%
|90 päivää
|$ -0.000001626200652842725
|-9.82%
$QUEEN Coin is TikTok's newest viral memecoin! Over 10k+ TikToks in just 2 days, and it's only getting bigger. Fresh content drops nonstop as the QUEEN trend takes over. The 'Queen Never Cry' or 'Queen Don’t Cry' meme originates from the Korean webcomic The Ki Sisters. In a scene from Chapter 34, a mother whispers 'Queen never cry' to her newborn baby. The baby, initially crying, stops immediately, crosses her arms, and adopts a composed expression, leaving the medical staff stunned. The meme went viral on platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and TikTok, where users remixed the scene into various edits and paired it with popular soundtracks. The catchphrase 'Queen never cry' has become a symbol of female / human emotional resilience and has transcended gender / race boundaries as a reminder that we are stronger than our circumstances. As of the time of the writing of this description, the meme has surpassed 12 million views on TikTok alone. The project is a "meme" coin, supported by a strong community of ~2,650 holders and over 800 members in the project's telegram channel. The project also has a TikTok account, where the team is actively producing fresh content daily. The meme itself has garnered much online media outlet coverage - an example of such is included by link here (https://tribune.com.pk/story/2512723/queen-never-cry-meme-goes-viral-origin-traced-to-korean-webcomic-scene-with-emotional-resilience)
