POWSCHE – hinta (POWSCHE)
-0.00%
-3.99%
-26.50%
-26.50%
POWSCHE (POWSCHE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01538487. Viimeisen 24 tunnin aikana POWSCHE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0152602 ja korkeimmillaan $ 0.01608759 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POWSCHE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.13643, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00547514.
Lyhyen aikavälin tuloksissa POWSCHE on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -3.99% 24 tunnin aikana ja -26.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
POWSCHE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. POWSCHE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.88M ja sen kokonaistarjonta on 99883991.87125492. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.53M.
Tämän päivän aikana POWSCHE – USD -hinta muuttui $ -0.00063941192402166.
Viimeisten 30 päivän aikana POWSCHE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0096698661.
Viimeisten 60 päivän aikana POWSCHE – USD -hinnan muutos oli $ +0.0140754821.
Viimeisten 90 päivän aikana POWSCHE – USD -hinnan muutos oli $ +0.0089062981252707684.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00063941192402166
|-3.99%
|30 päivää
|$ -0.0096698661
|-62.85%
|60 päivää
|$ +0.0140754821
|+91.49%
|90 päivää
|$ +0.0089062981252707684
|+137.47%
POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value.
