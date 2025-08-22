Lisätietoja PHMN-rahakkeesta

PHMN-rahakkeen hintatiedot

PHMN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PHMN-rahakkeen tokenomiikka

PHMN-rahakkeen hintaennuste

POSTHUMAN-logo

POSTHUMAN – hinta (PHMN)

Ei listattu

1PHMN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.01
-3.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen POSTHUMAN (PHMN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:40:29 (UTC+8)

POSTHUMAN (PHMN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.01
24 h:n matalin
$ 4.15
24 h:n korkein

$ 4.01
$ 4.15
$ 55.2
$ 2.96
-1.36%

-3.18%

-6.56%

-6.56%

POSTHUMAN (PHMN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4.01. Viimeisen 24 tunnin aikana PHMN on vaihdellut alimmillaan $ 4.01 ja korkeimmillaan $ 4.15 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PHMN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 55.2, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.96.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PHMN on muuttunut -1.36% viimeisen tunnin aikana, -3.18% 24 tunnin aikana ja -6.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

POSTHUMAN (PHMN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 48.88K
--
$ 265.02K
12.19K
66,072.0
POSTHUMAN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 48.88K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PHMN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.19K ja sen kokonaistarjonta on 66072.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 265.02K.

POSTHUMAN (PHMN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana POSTHUMAN – USD -hinta muuttui $ -0.131864152009545.
Viimeisten 30 päivän aikana POSTHUMAN – USD -hinnan muutos oli $ -0.7042855230.
Viimeisten 60 päivän aikana POSTHUMAN – USD -hinnan muutos oli $ +0.1784490100.
Viimeisten 90 päivän aikana POSTHUMAN – USD -hinnan muutos oli $ -0.335445858536723.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.131864152009545-3.18%
30 päivää$ -0.7042855230-17.56%
60 päivää$ +0.1784490100+4.45%
90 päivää$ -0.335445858536723-7.71%

Mikä on POSTHUMAN (PHMN)

The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg

POSTHUMAN (PHMN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

POSTHUMAN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon POSTHUMAN (PHMN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko POSTHUMAN (PHMN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita POSTHUMAN-rahakkeelle.

Tarkista POSTHUMAN-rahakkeen hintaennuste nyt!

PHMN paikallisiin valuuttoihin

POSTHUMAN (PHMN) -rahakkeen tokenomiikka

POSTHUMAN (PHMN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PHMN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”POSTHUMAN (PHMN)”

Paljonko POSTHUMAN (PHMN) on arvoltaan tänään?
PHMN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.01 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PHMN-USD-parin nykyinen hinta?
PHMN -USD-parin nykyinen hinta on $ 4.01. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on POSTHUMAN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PHMN markkina-arvo on $ 48.88K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PHMN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PHMN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.19K USD.
Mikä oli PHMN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PHMN saavutti ATH-hinnaksi 55.2 USD.
Mikä oli PHMN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PHMN-rahakkeen ATL-hinta oli 2.96 USD.
Mikä on PHMN-rahakkeen treidausvolyymi?
PHMN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PHMN tänä vuonna korkeammalle?
PHMN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PHMN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

