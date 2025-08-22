Lisätietoja PHAR-rahakkeesta

Pharaoh-logo

Pharaoh – hinta (PHAR)

Ei listattu

1PHAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$314.33
$314.33$314.33
-4.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Pharaoh (PHAR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:06:17 (UTC+8)

Pharaoh (PHAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 308.63
$ 308.63$ 308.63
24 h:n matalin
$ 335.88
$ 335.88$ 335.88
24 h:n korkein

$ 308.63
$ 308.63$ 308.63

$ 335.88
$ 335.88$ 335.88

$ 1,162.83
$ 1,162.83$ 1,162.83

$ 21.83
$ 21.83$ 21.83

-0.36%

-4.52%

-8.85%

-8.85%

Pharaoh (PHAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $314.33. Viimeisen 24 tunnin aikana PHAR on vaihdellut alimmillaan $ 308.63 ja korkeimmillaan $ 335.88 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PHAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,162.83, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 21.83.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PHAR on muuttunut -0.36% viimeisen tunnin aikana, -4.52% 24 tunnin aikana ja -8.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pharaoh (PHAR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.72M
$ 5.72M$ 5.72M

--
----

$ 45.40M
$ 45.40M$ 45.40M

18.33K
18.33K 18.33K

145,387.8895462934
145,387.8895462934 145,387.8895462934

Pharaoh-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PHAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.33K ja sen kokonaistarjonta on 145387.8895462934. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.40M.

Pharaoh (PHAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pharaoh – USD -hinta muuttui $ -14.8845969140079.
Viimeisten 30 päivän aikana Pharaoh – USD -hinnan muutos oli $ -173.9442182970.
Viimeisten 60 päivän aikana Pharaoh – USD -hinnan muutos oli $ -57.5219499380.
Viimeisten 90 päivän aikana Pharaoh – USD -hinnan muutos oli $ -12.6646029047103.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -14.8845969140079-4.52%
30 päivää$ -173.9442182970-55.33%
60 päivää$ -57.5219499380-18.29%
90 päivää$ -12.6646029047103-3.87%

Mikä on Pharaoh (PHAR)

Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity

Pharaoh-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pharaoh (PHAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pharaoh (PHAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pharaoh-rahakkeelle.

Tarkista Pharaoh-rahakkeen hintaennuste nyt!

PHAR paikallisiin valuuttoihin

Pharaoh (PHAR) -rahakkeen tokenomiikka

Pharaoh (PHAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PHAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pharaoh (PHAR)”

Paljonko Pharaoh (PHAR) on arvoltaan tänään?
PHAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 314.33 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PHAR-USD-parin nykyinen hinta?
PHAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 314.33. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pharaoh-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PHAR markkina-arvo on $ 5.72M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PHAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PHAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.33K USD.
Mikä oli PHAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PHAR saavutti ATH-hinnaksi 1,162.83 USD.
Mikä oli PHAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PHAR-rahakkeen ATL-hinta oli 21.83 USD.
Mikä on PHAR-rahakkeen treidausvolyymi?
PHAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PHAR tänä vuonna korkeammalle?
PHAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PHAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:06:17 (UTC+8)

