OSCA Stack-logo

OSCA Stack – hinta (OSCA)

Ei listattu

1OSCA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03847723
$0.03847723$0.03847723
0.00%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
Reaaliaikainen OSCA Stack (OSCA) -hintakaavio
OSCA Stack (OSCA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.42
$ 3.42$ 3.42

$ 0.0357609
$ 0.0357609$ 0.0357609

-11.33%

-11.33%

OSCA Stack (OSCA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03847723. Viimeisen 24 tunnin aikana OSCA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OSCA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.42, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0357609.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OSCA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -11.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OSCA Stack (OSCA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 38.48K
$ 38.48K$ 38.48K

$ 38.48K
$ 38.48K$ 38.48K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

OSCA Stack-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.48K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OSCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.48K.

OSCA Stack (OSCA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana OSCA Stack – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana OSCA Stack – USD -hinnan muutos oli $ -0.0376047818.
Viimeisten 60 päivän aikana OSCA Stack – USD -hinnan muutos oli $ -0.0368378614.
Viimeisten 90 päivän aikana OSCA Stack – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0376047818-97.73%
60 päivää$ -0.0368378614-95.73%
90 päivää$ 0--

Mikä on OSCA Stack (OSCA)

OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

OSCA Stack (OSCA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

OSCA Stack-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OSCA Stack (OSCA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OSCA Stack (OSCA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OSCA Stack-rahakkeelle.

Tarkista OSCA Stack-rahakkeen hintaennuste nyt!

OSCA paikallisiin valuuttoihin

OSCA Stack (OSCA) -rahakkeen tokenomiikka

OSCA Stack (OSCA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OSCA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OSCA Stack (OSCA)”

Paljonko OSCA Stack (OSCA) on arvoltaan tänään?
OSCA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03847723 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OSCA-USD-parin nykyinen hinta?
OSCA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03847723. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OSCA Stack-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OSCA markkina-arvo on $ 38.48K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OSCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OSCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M USD.
Mikä oli OSCA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OSCA saavutti ATH-hinnaksi 3.42 USD.
Mikä oli OSCA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OSCA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0357609 USD.
Mikä on OSCA-rahakkeen treidausvolyymi?
OSCA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OSCA tänä vuonna korkeammalle?
OSCA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OSCA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
