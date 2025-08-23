Lisätietoja ORNG-rahakkeesta

ORNG-rahakkeen hintatiedot

ORNG-rahakkeen valkoinen paperi

ORNG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ORNG-rahakkeen tokenomiikka

ORNG-rahakkeen hintaennuste

ORANGE – hinta (ORNG)

Ei listattu

1ORNG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01962943
$0.01962943$0.01962943
+2.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen ORANGE (ORNG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:17:53 (UTC+8)

ORANGE (ORNG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0187393
$ 0.0187393$ 0.0187393
24 h:n matalin
$ 0.0196434
$ 0.0196434$ 0.0196434
24 h:n korkein

$ 0.0187393
$ 0.0187393$ 0.0187393

$ 0.0196434
$ 0.0196434$ 0.0196434

$ 0.02991517
$ 0.02991517$ 0.02991517

$ 0.00360125
$ 0.00360125$ 0.00360125

+0.56%

+2.37%

+3.65%

+3.65%

ORANGE (ORNG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01968976. Viimeisen 24 tunnin aikana ORNG on vaihdellut alimmillaan $ 0.0187393 ja korkeimmillaan $ 0.0196434 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORNG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02991517, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00360125.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ORNG on muuttunut +0.56% viimeisen tunnin aikana, +2.37% 24 tunnin aikana ja +3.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ORANGE (ORNG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

--
----

$ 19.59M
$ 19.59M$ 19.59M

301.00M
301.00M 301.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ORANGE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.90M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ORNG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 301.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.59M.

ORANGE (ORNG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ORANGE – USD -hinta muuttui $ +0.00045513.
Viimeisten 30 päivän aikana ORANGE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0032515846.
Viimeisten 60 päivän aikana ORANGE – USD -hinnan muutos oli $ +0.0461231485.
Viimeisten 90 päivän aikana ORANGE – USD -hinnan muutos oli $ +0.0145303125959015.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00045513+2.37%
30 päivää$ -0.0032515846-16.51%
60 päivää$ +0.0461231485+234.25%
90 päivää$ +0.0145303125959015+281.63%

Mikä on ORANGE (ORNG)

$ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation.

ORANGE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ORANGE (ORNG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ORANGE (ORNG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ORANGE-rahakkeelle.

Tarkista ORANGE-rahakkeen hintaennuste nyt!

ORNG paikallisiin valuuttoihin

ORANGE (ORNG) -rahakkeen tokenomiikka

ORANGE (ORNG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ORNG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ORANGE (ORNG)”

Paljonko ORANGE (ORNG) on arvoltaan tänään?
ORNG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01968976 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ORNG-USD-parin nykyinen hinta?
ORNG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01968976. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ORANGE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ORNG markkina-arvo on $ 5.90M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ORNG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ORNG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 301.00M USD.
Mikä oli ORNG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ORNG saavutti ATH-hinnaksi 0.02991517 USD.
Mikä oli ORNG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ORNG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00360125 USD.
Mikä on ORNG-rahakkeen treidausvolyymi?
ORNG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ORNG tänä vuonna korkeammalle?
ORNG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ORNG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:17:53 (UTC+8)

