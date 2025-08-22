Lisätietoja NEMO-rahakkeesta

Nemo Sum-logo

Nemo Sum – hinta (NEMO)

Ei listattu

1NEMO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00016298
$0.00016298$0.00016298
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Nemo Sum (NEMO) -hintakaavio
Nemo Sum (NEMO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.055695
$ 0.055695$ 0.055695

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-0.07%

+2.83%

+2.83%

Nemo Sum (NEMO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NEMO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEMO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.055695, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEMO on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, -0.07% 24 tunnin aikana ja +2.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nemo Sum (NEMO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 151.32K
$ 151.32K$ 151.32K

--
----

$ 159.47K
$ 159.47K$ 159.47K

928.67M
928.67M 928.67M

978,667,512.6607183
978,667,512.6607183 978,667,512.6607183

Nemo Sum-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 151.32K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NEMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 928.67M ja sen kokonaistarjonta on 978667512.6607183. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 159.47K.

Nemo Sum (NEMO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nemo Sum – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nemo Sum – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Nemo Sum – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Nemo Sum – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.07%
30 päivää$ 0+9.39%
60 päivää$ 0+20.15%
90 päivää$ 0--

Mikä on Nemo Sum (NEMO)

NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nemo Sum (NEMO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nemo Sum-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nemo Sum (NEMO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nemo Sum (NEMO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nemo Sum-rahakkeelle.

Tarkista Nemo Sum-rahakkeen hintaennuste nyt!

NEMO paikallisiin valuuttoihin

Nemo Sum (NEMO) -rahakkeen tokenomiikka

Nemo Sum (NEMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEMO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nemo Sum (NEMO)”

Paljonko Nemo Sum (NEMO) on arvoltaan tänään?
NEMO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEMO-USD-parin nykyinen hinta?
NEMO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nemo Sum-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEMO markkina-arvo on $ 151.32K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 928.67M USD.
Mikä oli NEMO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEMO saavutti ATH-hinnaksi 0.055695 USD.
Mikä oli NEMO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEMO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NEMO-rahakkeen treidausvolyymi?
NEMO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NEMO tänä vuonna korkeammalle?
NEMO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEMO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
