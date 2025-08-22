Lisätietoja MORPHAI-rahakkeesta

MORPHAI-rahakkeen hintatiedot

MORPHAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MORPHAI-rahakkeen tokenomiikka

MORPHAI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Morph AI-logo

Morph AI – hinta (MORPHAI)

Ei listattu

1MORPHAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00460501
$0.00460501$0.00460501
+0.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Morph AI (MORPHAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:49:27 (UTC+8)

Morph AI (MORPHAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00449845
$ 0.00449845$ 0.00449845
24 h:n matalin
$ 0.0046305
$ 0.0046305$ 0.0046305
24 h:n korkein

$ 0.00449845
$ 0.00449845$ 0.00449845

$ 0.0046305
$ 0.0046305$ 0.0046305

$ 0.2576
$ 0.2576$ 0.2576

$ 0.00403554
$ 0.00403554$ 0.00403554

+0.48%

+0.32%

-9.08%

-9.08%

Morph AI (MORPHAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00460509. Viimeisen 24 tunnin aikana MORPHAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00449845 ja korkeimmillaan $ 0.0046305 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MORPHAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2576, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00403554.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MORPHAI on muuttunut +0.48% viimeisen tunnin aikana, +0.32% 24 tunnin aikana ja -9.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Morph AI (MORPHAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 462.89K
$ 462.89K$ 462.89K

--
----

$ 462.89K
$ 462.89K$ 462.89K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Morph AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 462.89K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MORPHAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 462.89K.

Morph AI (MORPHAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Morph AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Morph AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006806138.
Viimeisten 60 päivän aikana Morph AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012430413.
Viimeisten 90 päivän aikana Morph AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.004962261146942255.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.32%
30 päivää$ -0.0006806138-14.77%
60 päivää$ -0.0012430413-26.99%
90 päivää$ -0.004962261146942255-51.86%

Mikä on Morph AI (MORPHAI)

Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Morph AI (MORPHAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Morph AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Morph AI (MORPHAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Morph AI (MORPHAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Morph AI-rahakkeelle.

Tarkista Morph AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

MORPHAI paikallisiin valuuttoihin

Morph AI (MORPHAI) -rahakkeen tokenomiikka

Morph AI (MORPHAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MORPHAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Morph AI (MORPHAI)”

Paljonko Morph AI (MORPHAI) on arvoltaan tänään?
MORPHAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00460509 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MORPHAI-USD-parin nykyinen hinta?
MORPHAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00460509. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Morph AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MORPHAI markkina-arvo on $ 462.89K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MORPHAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MORPHAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli MORPHAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MORPHAI saavutti ATH-hinnaksi 0.2576 USD.
Mikä oli MORPHAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MORPHAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00403554 USD.
Mikä on MORPHAI-rahakkeen treidausvolyymi?
MORPHAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MORPHAI tänä vuonna korkeammalle?
MORPHAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MORPHAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:49:27 (UTC+8)

Morph AI (MORPHAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.