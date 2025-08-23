Lisätietoja MORPH-rahakkeesta

MORPH-logo

MORPH – hinta (MORPH)

Ei listattu

1MORPH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen MORPH (MORPH) -hintakaavio
MORPH (MORPH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

-12.42%

-12.42%

MORPH (MORPH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MORPH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MORPH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MORPH on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -12.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MORPH (MORPH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.66K
$ 16.66K$ 16.66K

--
----

$ 16.66K
$ 16.66K$ 16.66K

40.47T
40.47T 40.47T

40,466,708,748,131.12
40,466,708,748,131.12 40,466,708,748,131.12

MORPH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.66K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MORPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.47T ja sen kokonaistarjonta on 40466708748131.12. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.66K.

MORPH (MORPH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MORPH – USD -hinta muuttui $ 0.0.
Viimeisten 30 päivän aikana MORPH – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MORPH – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MORPH – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0.00.00%
30 päivää$ 0-7.80%
60 päivää$ 0+23.60%
90 päivää$ 0--

Mikä on MORPH (MORPH)

Ecosystem token for SAGA ALIENS on SOL.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MORPH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MORPH (MORPH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MORPH (MORPH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MORPH-rahakkeelle.

Tarkista MORPH-rahakkeen hintaennuste nyt!

MORPH paikallisiin valuuttoihin

MORPH (MORPH) -rahakkeen tokenomiikka

MORPH (MORPH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MORPH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MORPH (MORPH)”

Paljonko MORPH (MORPH) on arvoltaan tänään?
MORPH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MORPH-USD-parin nykyinen hinta?
MORPH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MORPH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MORPH markkina-arvo on $ 16.66K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MORPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MORPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.47T USD.
Mikä oli MORPH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MORPH saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli MORPH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MORPH-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MORPH-rahakkeen treidausvolyymi?
MORPH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MORPH tänä vuonna korkeammalle?
MORPH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MORPH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.