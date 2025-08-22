Lisätietoja MINDS-rahakkeesta

Minds-logo

Minds – hinta (MINDS)

Ei listattu

1MINDS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02633029
$0.02633029$0.02633029
-1.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Minds (MINDS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:22:36 (UTC+8)

Minds (MINDS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02462164
$ 0.02462164$ 0.02462164
24 h:n matalin
$ 0.02689135
$ 0.02689135$ 0.02689135
24 h:n korkein

$ 0.02462164
$ 0.02462164$ 0.02462164

$ 0.02689135
$ 0.02689135$ 0.02689135

$ 4.07
$ 4.07$ 4.07

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-1.69%

-4.26%

-4.26%

Minds (MINDS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02633029. Viimeisen 24 tunnin aikana MINDS on vaihdellut alimmillaan $ 0.02462164 ja korkeimmillaan $ 0.02689135 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MINDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.07, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MINDS on muuttunut -0.23% viimeisen tunnin aikana, -1.69% 24 tunnin aikana ja -4.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Minds (MINDS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 243.38K
$ 243.38K$ 243.38K

--
----

$ 6.59M
$ 6.59M$ 6.59M

9.23M
9.23M 9.23M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

Minds-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 243.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MINDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.23M ja sen kokonaistarjonta on 250000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.59M.

Minds (MINDS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Minds – USD -hinta muuttui $ -0.00045279365354893.
Viimeisten 30 päivän aikana Minds – USD -hinnan muutos oli $ +0.0049748660.
Viimeisten 60 päivän aikana Minds – USD -hinnan muutos oli $ +0.0204034891.
Viimeisten 90 päivän aikana Minds – USD -hinnan muutos oli $ +0.007421587150246122.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00045279365354893-1.69%
30 päivää$ +0.0049748660+18.89%
60 päivää$ +0.0204034891+77.49%
90 päivää$ +0.007421587150246122+39.25%

Mikä on Minds (MINDS)

Minds-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Minds (MINDS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Minds (MINDS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Minds-rahakkeelle.

Tarkista Minds-rahakkeen hintaennuste nyt!

MINDS paikallisiin valuuttoihin

Minds (MINDS) -rahakkeen tokenomiikka

Minds (MINDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MINDS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Minds (MINDS)”

Paljonko Minds (MINDS) on arvoltaan tänään?
MINDS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02633029 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MINDS-USD-parin nykyinen hinta?
MINDS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02633029. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Minds-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MINDS markkina-arvo on $ 243.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MINDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MINDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.23M USD.
Mikä oli MINDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MINDS saavutti ATH-hinnaksi 4.07 USD.
Mikä oli MINDS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MINDS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MINDS-rahakkeen treidausvolyymi?
MINDS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MINDS tänä vuonna korkeammalle?
MINDS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MINDS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:22:36 (UTC+8)

