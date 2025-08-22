Lisätietoja LOOPIN-rahakkeesta

LOOPIN-rahakkeen hintatiedot

LOOPIN-rahakkeen valkoinen paperi

LOOPIN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LOOPIN-rahakkeen tokenomiikka

LOOPIN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

LooPIN Network-logo

LooPIN Network – hinta (LOOPIN)

Ei listattu

1LOOPIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.379492
$0.379492$0.379492
-1.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen LooPIN Network (LOOPIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:08:42 (UTC+8)

LooPIN Network (LOOPIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.375755
$ 0.375755$ 0.375755
24 h:n matalin
$ 0.394261
$ 0.394261$ 0.394261
24 h:n korkein

$ 0.375755
$ 0.375755$ 0.375755

$ 0.394261
$ 0.394261$ 0.394261

$ 3.72
$ 3.72$ 3.72

$ 0.150598
$ 0.150598$ 0.150598

-0.43%

-1.11%

-36.64%

-36.64%

LooPIN Network (LOOPIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.379492. Viimeisen 24 tunnin aikana LOOPIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.375755 ja korkeimmillaan $ 0.394261 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LOOPIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.72, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.150598.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LOOPIN on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, -1.11% 24 tunnin aikana ja -36.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LooPIN Network (LOOPIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.49M
$ 13.49M$ 13.49M

--
----

$ 15.81M
$ 15.81M$ 15.81M

35.57M
35.57M 35.57M

41,693,409.0186793
41,693,409.0186793 41,693,409.0186793

LooPIN Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.49M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LOOPIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.57M ja sen kokonaistarjonta on 41693409.0186793. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.81M.

LooPIN Network (LOOPIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana LooPIN Network – USD -hinta muuttui $ -0.0042980313512454.
Viimeisten 30 päivän aikana LooPIN Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.1120875161.
Viimeisten 60 päivän aikana LooPIN Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.5279756450.
Viimeisten 90 päivän aikana LooPIN Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.02569362205580966.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0042980313512454-1.11%
30 päivää$ -0.1120875161-29.53%
60 päivää$ +0.5279756450+139.13%
90 päivää$ -0.02569362205580966-6.34%

Mikä on LooPIN Network (LOOPIN)

Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. - PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

LooPIN Network (LOOPIN) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

LooPIN Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LooPIN Network (LOOPIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LooPIN Network (LOOPIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LooPIN Network-rahakkeelle.

Tarkista LooPIN Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

LOOPIN paikallisiin valuuttoihin

LooPIN Network (LOOPIN) -rahakkeen tokenomiikka

LooPIN Network (LOOPIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LOOPIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LooPIN Network (LOOPIN)”

Paljonko LooPIN Network (LOOPIN) on arvoltaan tänään?
LOOPIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.379492 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LOOPIN-USD-parin nykyinen hinta?
LOOPIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.379492. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LooPIN Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LOOPIN markkina-arvo on $ 13.49M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LOOPIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LOOPIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.57M USD.
Mikä oli LOOPIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LOOPIN saavutti ATH-hinnaksi 3.72 USD.
Mikä oli LOOPIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LOOPIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.150598 USD.
Mikä on LOOPIN-rahakkeen treidausvolyymi?
LOOPIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LOOPIN tänä vuonna korkeammalle?
LOOPIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LOOPIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:08:42 (UTC+8)

LooPIN Network (LOOPIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.