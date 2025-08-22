LockTrip – hinta (LOC)
+0.02%
-3.77%
-2.85%
-2.85%
LockTrip (LOC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.078433. Viimeisen 24 tunnin aikana LOC on vaihdellut alimmillaan $ 0.078388 ja korkeimmillaan $ 0.081658 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LOC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.34, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00341704.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LOC on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -3.77% 24 tunnin aikana ja -2.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
LockTrip-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LOC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.51M ja sen kokonaistarjonta on 18585933.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.46M.
Tämän päivän aikana LockTrip – USD -hinta muuttui $ -0.00307338514339782.
Viimeisten 30 päivän aikana LockTrip – USD -hinnan muutos oli $ -0.0054365598.
Viimeisten 60 päivän aikana LockTrip – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007145952.
Viimeisten 90 päivän aikana LockTrip – USD -hinnan muutos oli $ -0.00525096058472903.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00307338514339782
|-3.77%
|30 päivää
|$ -0.0054365598
|-6.93%
|60 päivää
|$ -0.0007145952
|-0.91%
|90 päivää
|$ -0.00525096058472903
|-6.27%
"Disrupting the Travel Industry LockTrip.com is a blockchain-based travel marketplace that allows users to save up to 60% on their bookings by cutting out middlemen and their commissions. Choose among various payment methods such as credit card, popular cryptocurrencies and the native LOC token to bypass payment fees. More than 2.1 Million Hotels & Properties LockTrip is working with the strongest brands in the travel industry to offer its customers first class inventory around the globe. Thanks to our vast network of partners, we are not only fulfilling the needs of our customers, but also let the strongest brands compete with each other. Thanks to our unique reverse-auctioning model, customers will always be presented the lowest price possible. More than 1,000 Airlines to Choose From With more than 1,000 Airlines to choose from globally, LockTrip is better connected than any other marketplace in the industry. Both Hotels & Flights are bookable from the same marketplace in a one-stop shop solution. About the LOC Token LockTrip's unique business model funnels the entire economy through the LOC token. Each booking made on the marketplace results in 3% of the booking value being used to buy LOC from exchanges and burn them. The process is fully automated and can be verified transparently on the blockchain. Deflationary Model Contrary to most other tokens and coins, the LOC supply is not growing or remaining constant. Indeed it is shrinking with each booking and it's subsequent burn. This mechanism will continue indefinitely as there is no limit in time or number of LOC to be burnt. LockTrip is powered by the Hydra chain, which emerged through the combination of the best features of Bitcoin, Ethereum and Qtum chains. It thus presents cutting-edge technology with unique economic features."
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon LockTrip (LOC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LockTrip (LOC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LockTrip-rahakkeelle.
Tarkista LockTrip-rahakkeen hintaennuste nyt!
LockTrip (LOC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LOC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.