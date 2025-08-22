Krex – hinta (KREX)
Krex (KREX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KREX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KREX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KREX on muuttunut +0.85% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -4.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Krex-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 309.67K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KREX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00B ja sen kokonaistarjonta on 21000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 309.67K.
Tämän päivän aikana Krex – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Krex – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Krex – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Krex – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.01%
|30 päivää
|$ 0
|-19.07%
|60 päivää
|$ 0
|+10.41%
|90 päivää
|$ 0
|--
The Krex Project is a groundbreaking fusion of storytelling, cryptocurrency, and advanced blockchain technology, designed to revolutionize the way we view digital ecosystems. At its core, it blends a vibrant fictional narrative with real-world crypto innovation, creating a unique and engaging platform for investors and enthusiasts alike. Key Highlights: The Visionary Leader – Krex: Krex, a half-human, half-reptile cryptographer, is the central figure of this project. His mission? To secure the Kaspa blockchain while empowering the crypto community through innovation, inclusivity, and unparalleled opportunities. KREX Token: The project is anchored by the KREX Token, a revolutionary asset built on the KRC-20 network. It offers not just wealth-building opportunities but also unique perks like digital superpowers, exclusive club memberships, and access to special features on the Kasparex platform. Kasparex Ecosystem: A hub for creativity and growth, Kasparex.com is the ultimate platform for: Launching new tokens tied to the ongoing story. Supporting community-driven initiatives. Offering tools for project creation and collaboration. Dynamic Narrative: The project introduces a story-driven approach where every token, character, and feature is part of a larger narrative called "Krex's Chronicles". Investors not only benefit financially but also become part of an evolving tale within Kaspaland, making the experience immersive and rewarding. XEN-B Club: An exclusive group for the most loyal and high-net-worth investors, offering unparalleled networking opportunities and access to premium features, airdrops, and decision-making in the Kasparex ecosystem.
Kuinka paljon Krex (KREX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Krex (KREX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Krex-rahakkeelle.
Tarkista Krex-rahakkeen hintaennuste nyt!
Krex (KREX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KREX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
