1IMPT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00361719
$0.00361719
-1.50%1D
USD
Reaaliaikainen IMPT (IMPT) -hintakaavio
IMPT (IMPT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00355882
$ 0.00355882
24 h:n matalin
$ 0.00370197
$ 0.00370197
24 h:n korkein

$ 0.00355882
$ 0.00355882

$ 0.00370197
$ 0.00370197

$ 0.02042864
$ 0.02042864

$ 0.00150302
$ 0.00150302

-0.03%

-1.43%

-7.34%

-7.34%

IMPT (IMPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00361591. Viimeisen 24 tunnin aikana IMPT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00355882 ja korkeimmillaan $ 0.00370197 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IMPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02042864, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00150302.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IMPT on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -1.43% 24 tunnin aikana ja -7.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

IMPT (IMPT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.43M
$ 4.43M

--
--

$ 5.96M
$ 5.96M

1.22B
1.22B

1,646,864,390.581721
1,646,864,390.581721

IMPT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.43M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IMPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.22B ja sen kokonaistarjonta on 1646864390.581721. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.96M.

IMPT (IMPT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana IMPT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana IMPT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008698505.
Viimeisten 60 päivän aikana IMPT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0021432840.
Viimeisten 90 päivän aikana IMPT – USD -hinnan muutos oli $ +0.000457178443066268.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.43%
30 päivää$ +0.0008698505+24.06%
60 päivää$ +0.0021432840+59.27%
90 päivää$ +0.000457178443066268+14.47%

Mikä on IMPT (IMPT)

IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users’ accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

IMPT (IMPT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

IMPT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon IMPT (IMPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko IMPT (IMPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita IMPT-rahakkeelle.

Tarkista IMPT-rahakkeen hintaennuste nyt!

IMPT paikallisiin valuuttoihin

IMPT (IMPT) -rahakkeen tokenomiikka

IMPT (IMPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IMPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”IMPT (IMPT)”

Paljonko IMPT (IMPT) on arvoltaan tänään?
IMPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00361591 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IMPT-USD-parin nykyinen hinta?
IMPT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00361591. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on IMPT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IMPT markkina-arvo on $ 4.43M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IMPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IMPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.22B USD.
Mikä oli IMPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IMPT saavutti ATH-hinnaksi 0.02042864 USD.
Mikä oli IMPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IMPT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00150302 USD.
Mikä on IMPT-rahakkeen treidausvolyymi?
IMPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IMPT tänä vuonna korkeammalle?
IMPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IMPT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
IMPT (IMPT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

