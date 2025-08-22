Lisätietoja HUSD-rahakkeesta

HUSD-logo

HUSD – hinta (HUSD)

Ei listattu

1HUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02971985
$0.02971985
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen HUSD (HUSD) -hintakaavio
HUSD (HUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.25
$ 1.25

$ 0.01822305
$ 0.01822305

--

--

-0.17%

-0.17%

HUSD (HUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02971985. Viimeisen 24 tunnin aikana HUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.25, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01822305.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HUSD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HUSD (HUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.58M
$ 5.58M

--
--

$ 5.58M
$ 5.58M

187.82M
187.82M

187,817,004.8973786
187,817,004.8973786

HUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 187.82M ja sen kokonaistarjonta on 187817004.8973786. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.58M.

HUSD (HUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana HUSD – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana HUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012058145.
Viimeisten 60 päivän aikana HUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006120892.
Viimeisten 90 päivän aikana HUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.001229634760601817.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0012058145-4.05%
60 päivää$ +0.0006120892+2.06%
90 päivää$ -0.001229634760601817-3.97%

Mikä on HUSD (HUSD)

HUSD Token is issued by Stable Universal, with a 1:1 USD peg. Paxos Trust Company will act as the USD asset custodian, and HUSD Token will be subject to a monthly attestations.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

HUSD (HUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

HUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HUSD (HUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HUSD (HUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HUSD-rahakkeelle.

Tarkista HUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

HUSD paikallisiin valuuttoihin

HUSD (HUSD) -rahakkeen tokenomiikka

HUSD (HUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HUSD (HUSD)”

Paljonko HUSD (HUSD) on arvoltaan tänään?
HUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02971985 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HUSD-USD-parin nykyinen hinta?
HUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02971985. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HUSD markkina-arvo on $ 5.58M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 187.82M USD.
Mikä oli HUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.25 USD.
Mikä oli HUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01822305 USD.
Mikä on HUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
HUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HUSD tänä vuonna korkeammalle?
HUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

