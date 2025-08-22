Lisätietoja HNTR-rahakkeesta

HNTR-rahakkeen hintatiedot

HNTR-rahakkeen valkoinen paperi

HNTR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HNTR-rahakkeen tokenomiikka

HNTR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Hunter Token-logo

Hunter Token – hinta (HNTR)

Ei listattu

1HNTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00114645
$0.00114645$0.00114645
+1.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Hunter Token (HNTR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:36:55 (UTC+8)

Hunter Token (HNTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00112684
$ 0.00112684$ 0.00112684
24 h:n matalin
$ 0.00115152
$ 0.00115152$ 0.00115152
24 h:n korkein

$ 0.00112684
$ 0.00112684$ 0.00112684

$ 0.00115152
$ 0.00115152$ 0.00115152

$ 0.02079827
$ 0.02079827$ 0.02079827

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+1.20%

+0.86%

+0.86%

Hunter Token (HNTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00114645. Viimeisen 24 tunnin aikana HNTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00112684 ja korkeimmillaan $ 0.00115152 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HNTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02079827, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HNTR on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +1.20% 24 tunnin aikana ja +0.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hunter Token (HNTR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 342.79K
$ 342.79K$ 342.79K

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

299.00M
299.00M 299.00M

955,000,000.0
955,000,000.0 955,000,000.0

Hunter Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 342.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HNTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 299.00M ja sen kokonaistarjonta on 955000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.09M.

Hunter Token (HNTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hunter Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hunter Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003081365.
Viimeisten 60 päivän aikana Hunter Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005131635.
Viimeisten 90 päivän aikana Hunter Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008430289541469913.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.20%
30 päivää$ -0.0003081365-26.87%
60 päivää$ -0.0005131635-44.76%
90 päivää$ -0.0008430289541469913-42.37%

Mikä on Hunter Token (HNTR)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hunter Token (HNTR) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Hunter Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hunter Token (HNTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hunter Token (HNTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hunter Token-rahakkeelle.

Tarkista Hunter Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

HNTR paikallisiin valuuttoihin

Hunter Token (HNTR) -rahakkeen tokenomiikka

Hunter Token (HNTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HNTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hunter Token (HNTR)”

Paljonko Hunter Token (HNTR) on arvoltaan tänään?
HNTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00114645 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HNTR-USD-parin nykyinen hinta?
HNTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00114645. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hunter Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HNTR markkina-arvo on $ 342.79K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HNTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HNTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 299.00M USD.
Mikä oli HNTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HNTR saavutti ATH-hinnaksi 0.02079827 USD.
Mikä oli HNTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HNTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HNTR-rahakkeen treidausvolyymi?
HNTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HNTR tänä vuonna korkeammalle?
HNTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HNTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:36:55 (UTC+8)

Hunter Token (HNTR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.